مولر يقود بايرن لتخطي فرايبورغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب): قاد المهاجم المخضرم البديل توماس مولر في مباراته الـ710 القياسية بقميص بايرن ميونيخ فريقه إلى الفوز على ضيفه فرايبورغ 2-0، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني يوم أمس الأحد، التي شهدت اعتلاء هايدنهايم الصدارة بفارق الأهداف عن عملاق بافاريا ولايبزيغ بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه أوغسبورغ. وسجّل مولر الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 59 حين كان بايرن متقدما بركلة جزاء من الانكليزي هاري كاين (38) هدف الاطمئنان قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية بعد تمريرة من سيرج غنابري داخل المنطقة، فسيطر على الكرة بطريقة رائعة بقدمه اليمنى وتجاوز ماكسيميليان إيغيشتاني واستدار وسدد باليسرى في مرمى الحارس فلوريان مولر (78). وبات مولر الذي خاض أول مباراة له مع بايرن عام 2008 أكثر اللاعبين تمثيلا للنادي البافاري بخوضه المباراة الـ710 بقميصه في مختلف المسابقات، متجاوزا الحارس العملاق سيب ماير. وعلى ملعبه أليانتس أرينا وأمام 75 ألف متفرج انتظر بايرن حتى الدقيقة 21 لصناعة الفرصة الخطرة الأولى عبر الفرنسي ميكايل أوليسيه الذي اصطدم ببراعة حارس مرمى الضيوف فلوريان مولر (21). وبعدها بربع ساعة احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد العودة إلى «في ايه آر» إثر لمسة يد على كريستيان غونتر ترجمها كاين بنجاح (38). ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص الخطرة إلى أن أضاف البديل مولر الهدف الثاني مستفيدا من عرضية مواطنه غنابري (78). وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لفرايبورغ إثر لمسة يد على البديل الآخر البرتغالي جواو بالينيا، لكن لوكاس هولر سدد فوق المرمى. وبهذه الخسارة تجمّد رصيد فرايبورغ الذي لم يفز على أرض بايرن ميونيخ في الدوري في سلسلة من 25 مباراة تعود إلى عام 1993، عند ثلاث نقاط في المركز العاشر. وفي مباراة أخرى، اعتلى هايدنهايم بفضل رباعيته في مرمى أوغسبورغ صدارة الدوري بالعلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بايرن ولايبزيغ الذي كان قلب تأخره بهدفين أمام حامل اللقب مضيفه باير ليفركوزن إلى فوز 3-2 يوم السبت، ملحقا به خسارته الأولى في 36 مباراة في الدوري، حيث أنهى ليفركوزن الموسم الماضي من دون هزيمة ففاز في 28 مباراة وتعادل في ست، إضافة إلى فوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2 في افتتاح الموسم الجديد.
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