مولر يقود بايرن لتخطي فرايبورغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬البديل‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الـ710‭ ‬القياسية‭ ‬بقميص‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬2‭-‬0،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬اعتلاء‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الصدارة‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬عملاق‭ ‬بافاريا‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬بفوزه‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أوغسبورغ‭. ‬وسجّل‭ ‬مولر‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬59‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬بايرن‭ ‬متقدما‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء‭ ‬من‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ (‬38‭) ‬هدف‭ ‬الاطمئنان‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬سيرج‭ ‬غنابري‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬فسيطر‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬وتجاوز‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬إيغيشتاني‭ ‬واستدار‭ ‬وسدد‭ ‬باليسرى‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬فلوريان‭ ‬مولر‭ (‬78‭). ‬وبات‭ ‬مولر‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬تمثيلا‭ ‬للنادي‭ ‬البافاري‭ ‬بخوضه‭ ‬المباراة‭ ‬الـ710‭ ‬بقميصه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬متجاوزا‭ ‬الحارس‭ ‬العملاق‭ ‬سيب‭ ‬ماير‭. ‬وعلى‭ ‬ملعبه‭ ‬أليانتس‭ ‬أرينا‭ ‬وأمام‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬انتظر‭ ‬بايرن‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬21‭ ‬لصناعة‭ ‬الفرصة‭ ‬الخطرة‭ ‬الأولى‭ ‬عبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميكايل‭ ‬أوليسيه‭ ‬الذي‭ ‬اصطدم‭ ‬ببراعة‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الضيوف‭ ‬فلوريان‭ ‬مولر‭ (‬21‭). ‬وبعدها‭ ‬بربع‭ ‬ساعة‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬كريستيان‭ ‬غونتر‭ ‬ترجمها‭ ‬كاين‭ ‬بنجاح‭ (‬38‭). ‬ولم‭ ‬يشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الخطرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أضاف‭ ‬البديل‭ ‬مولر‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬عرضية‭ ‬مواطنه‭ ‬غنابري‭ (‬78‭). ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬احتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لفرايبورغ‭ ‬إثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬البديل‭ ‬الآخر‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬بالينيا،‭ ‬لكن‭ ‬لوكاس‭ ‬هولر‭ ‬سدد‭ ‬فوق‭ ‬المرمى‭. ‬وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬فرايبورغ‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭. ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬اعتلى‭ ‬هايدنهايم‭ ‬بفضل‭ ‬رباعيته‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬بايرن‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بهدفين‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مضيفه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬3‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬ملحقا‭ ‬به‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬36‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬ففاز‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مباراة‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬ست،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬