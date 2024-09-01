10400 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 36 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفية، وأربع طالبات من الخليل، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وقد تركزت في محافظة الخليل.
وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة ارتفع لـنحو110، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين
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