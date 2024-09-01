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10400 حالة اعتقال بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

9/1/2024 6:14:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 36 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفية، وأربع طالبات من الخليل، بالإضافة إلى أسرى سابقين، وقد تركزت في محافظة الخليل.

وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة ارتفع لـنحو110، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومن الجدير ذكره أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين

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