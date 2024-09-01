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الاحتلال يغلق البوابتين الحديديتين على شارع حوارة جنوب نابلس

9/1/2024 6:14:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، البوابتين الحديديتين على دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين للداخل والخارج من وإلى حوارة جنوب نابلس بشكل مفاجئ، ومنعت مركبات المواطنين من المرور.

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