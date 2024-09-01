الاحتلال يغلق البوابتين الحديديتين على شارع حوارة جنوب نابلس
التاريخ
9/1/2024 6:14:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، البوابتين الحديديتين على دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين للداخل والخارج من وإلى حوارة جنوب نابلس بشكل مفاجئ، ومنعت مركبات المواطنين من المرور.
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