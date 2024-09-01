قتيل ومصابون بجريمتي إطلاق نار في النقب

(MENAFN
- Palestine News Network
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النقب / PNN- قتل شاب وأصيب آخرون من جراء تعرضهم لإطلاق نار في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، في سياق الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي في مناطق الـ48 والتي أسفرت عن مقلت نحو 150 شخصا منذ مطلع العام.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت شرطة الاحتلال والطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" في بيانين منفصلين تطرقا إلى واقعتين مختلفتين في منطقة النقب، ولم تتضح حتى هذه اللحظة هوية الضحايا ولا خلفية إطلاق النار.
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