قتيل ومصابون بجريمتي إطلاق نار في النقب

جاء ذلك بحسب ما أعلنت شرطة الاحتلال والطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" في بيانين منفصلين تطرقا إلى واقعتين مختلفتين في منطقة النقب، ولم تتضح حتى هذه اللحظة هوية الضحايا ولا خلفية إطلاق النار.

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