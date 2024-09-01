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قتيل ومصابون بجريمتي إطلاق نار في النقب

9/1/2024 6:14:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) النقب / PNN- قتل شاب وأصيب آخرون من جراء تعرضهم لإطلاق نار في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، في سياق الجريمة المتصاعدة في المجتمع العربي في مناطق الـ48 والتي أسفرت عن مقلت نحو 150 شخصا منذ مطلع العام.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت شرطة الاحتلال والطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" في بيانين منفصلين تطرقا إلى واقعتين مختلفتين في منطقة النقب، ولم تتضح حتى هذه اللحظة هوية الضحايا ولا خلفية إطلاق النار.

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