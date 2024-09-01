تظاهرة حاشدة في بوخارست تنديدا بمجازر الاحتلال بحق شعبنا

MENAFN - Palestine News ) بوخارست / PNN- شهدت العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير، وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي الغاشم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية.

وشارك في التظاهرة التي نظمتها الجالية الفلسطينية في رومانيا، وجمعية التضامن الرومانية الفلسطينية، الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، وأصدقاء ومناصري فلسطين، رافعين أعلام فلسطين ولافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي، مطالبين أحرار العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم، ومساندة الشعب الفلسطيني.

وتجمع المتظاهرون في الساحة الرئيسية أمام جامعة بوخارست بوسط العاصمة، ثم انطلقت إلى ساحة النصر قبالة مبنى الحكومة الرومانية، تخللها عدد من الكلمات التي عبرت عن التضامن الروماني مع فلسطين وشعبها، والمطالبة بموقف روماني وأوروبي حازم لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة التحركات والمظاهرات التي تنظمها الجالية الفلسطينية في رومانيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة دعما ومساندة لشعبنا الفلسطيني.