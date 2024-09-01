Sunday, 01 September 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تظاهرة حاشدة في بوخارست تنديدا بمجازر الاحتلال بحق شعبنا

9/1/2024 6:14:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بوخارست / PNN- شهدت العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير، وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي الغاشم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية.

وشارك في التظاهرة التي نظمتها الجالية الفلسطينية في رومانيا، وجمعية التضامن الرومانية الفلسطينية، الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، وأصدقاء ومناصري فلسطين، رافعين أعلام فلسطين ولافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي، مطالبين أحرار العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم، ومساندة الشعب الفلسطيني.

وتجمع المتظاهرون في الساحة الرئيسية أمام جامعة بوخارست بوسط العاصمة، ثم انطلقت إلى ساحة النصر قبالة مبنى الحكومة الرومانية، تخللها عدد من الكلمات التي عبرت عن التضامن الروماني مع فلسطين وشعبها، والمطالبة بموقف روماني وأوروبي حازم لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

يذكر أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة التحركات والمظاهرات التي تنظمها الجالية الفلسطينية في رومانيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة دعما ومساندة لشعبنا الفلسطيني.

MENAFN01092024000205011050ID1108623781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث