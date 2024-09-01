تظاهرة حاشدة في بوخارست تنديدا بمجازر الاحتلال بحق شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بوخارست / PNN- شهدت العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم السبت، تظاهرة حاشدة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية، والاستقلال، وتقرير المصير، وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي الغاشم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية.
وشارك في التظاهرة التي نظمتها الجالية الفلسطينية في رومانيا، وجمعية التضامن الرومانية الفلسطينية، الآلاف من أبناء الجاليات الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، وأصدقاء ومناصري فلسطين، رافعين أعلام فلسطين ولافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي، مطالبين أحرار العالم بالوقوف عند مسؤولياتهم، ومساندة الشعب الفلسطيني.
وتجمع المتظاهرون في الساحة الرئيسية أمام جامعة بوخارست بوسط العاصمة، ثم انطلقت إلى ساحة النصر قبالة مبنى الحكومة الرومانية، تخللها عدد من الكلمات التي عبرت عن التضامن الروماني مع فلسطين وشعبها، والمطالبة بموقف روماني وأوروبي حازم لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.
يذكر أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة التحركات والمظاهرات التي تنظمها الجالية الفلسطينية في رومانيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة دعما ومساندة لشعبنا الفلسطيني.
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