محافظ طوباس: - نسبة البطالة في محافظة طوباس تبلع 50%

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN/أكد محافظ طوباس أحمد الأسعد، على أهمية مجافظة طوباس من الناحية الاستراتيجية، خصوصا وأنها تقع على الحدود الشمالية لفلسطين والحدود الشرقية للأردن، مشيرا أن وورغم هذا الموقع الحيوي، تعاني المحافظة من تأثيرات الحرب الأخيرة، التي أثرت بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، خاصة وأن طوباس تُعد "سلة غذاء فلسطين".

القيود والحصار الاقتصادي: شلل في الحياة اليومية

وأشار الاسعد خلال حديثه لبرنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويقدمه الإعلامي نزار حبش، إلى أن الحرب أدت إلى إغلاق كامل لبعض القطاعات الحيوية في طوباس، وأدى إغلاق حواجز الحمرا وتياسير إلى فصل الأغوار الشمالية عن مركز المحافظة، ما أجبر 10,000 عامل على فقدان عملهم الرئيس في الداخل والعودة للعمل في الزراعة وبعض الحرف، لكنه أشار إلى أن هذه العودة لم تكن كافية لتعويض خسائر الاقتصاد المحلي.

وأضاف الأسعد أن نسبة البطالة في المحافظة بلغت 50% بعد الحرب، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي وزاد من معدلات الفقر، مردفا: الحصار الاقتصادي المفروض على السلطة الفلسطينية فاقم من هذه الأوضاع، حيث تدهور خط الفقر بشكل ملحوظ في المحافظة.

وردا على سؤال ماذا فعلت المحافظة من أجل دعم العمال الذين يشعرون بأنهم باتوا وحدهم في مواجهة الفقر والبطالة، قال المحافظ إن المحافظة وبالتعاون مع الشركاء قدمت مساعدات محدودة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والجميع يعاني من أزمة مالية كبيرة نتيجة الحصار الإسرائيلي على الحكومة.

وأوضح الأسعد أن جميع الخطط الاستراتيجية الموضوعة في محافظة طوباس تعاني من تدخلات الاحتلال، ما دفع المحافظة لوضع خطة إسعافية محدودة لمساعدة المواطنين والعمال، تشمل توزيع طرود غذائية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ورغم هذه الجهود، يبقى الاحتلال عقبة رئيسية أمام تنفيذ أي مشروع تنموي في المنطقة بسبب عمليات الهدم والتدمير.

التحديات المالية: تراكم الديون وتقليص الميزانية

و كشف الأسعد أن المحافظة تعاني من مشاكل مالية كبيرة، حيث تواجه تقليص الميزانية بنسبة تصل إلى 60%، مع تعليمات بالتكيف مع الموارد المحدودة المتاحة، مردفا: هذا الوضع أدى إلى تراكم الديون في المحافظة، حيث وصلت إلى حوالي 100,000 شيكل نتيجة التأخر في الدفعات المالية من وزارة المالية.

وعن دور القطاع الخاص، أوضح الأسعد أن التوجه نحو القطاع الخاص لم يكن فقط لدعم المحافظة، بل لمواجهة الأزمات الكبرى التي تعاني منها.

وأضاف أن جميع قطاعات المجتمع تداعت لدعم المحافظة من خلال تأسيس صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يهدف إلى مساعدة الحالات الاجتماعية، وهو صندوق مدعوم من القطاع الخاص.

التحديات في القطاع الصحي والتعليمي

و فيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار الأسعد إلى أن تأسيس مستشفى طوباس الحكومي خفف من عبء السفر إلى جنين أو نابلس للعلاج، رغم الإمكانيات المتواضعة للمستشفى، ومع ذلك، أكد على الحاجة الماسة لتوسعة المستشفى وبناء طابق ثالث وتوفير تخصصات طبية إضافية، بالإضافة إلى فتح مراكز صحية جديدة في الأغوار الشمالية.المستشفى الحكومي على جميع التخصصات.

وأوضح أن مرضى السرطان يضطرون للتوجه الى محافظة نابلس من أجل الحصول على العلاج، في وقت أكد فيه المحافظ على أهمية أن يحتوي

أما في القطاع التعليمي، فقد أكد الأسعد على الحاجة المستمرة لبناء مدارس جديدة في المحافظة، وقد تم تلبية هذه الاحتياجات جزئيًا بفضل مساهمات أهل الخير والمقتدرين ماليًا، بالتعاون مع خطة الحكومة.



القيود الاحتلالية وتأثيرها على الزراعة والهجرة العكسية

و أشار الأسعد إلى أن محافظة طوباس تعاني من غياب سوق مركزي (حسبة) بسبب قيود الاحتلال التي تمنع المزارعين من الوصول إلى الأسواق المحلية، ما يدفعهم إلى التوجه إلى أسواق بعيدة في بيتا أو جنين.

وأشار إلى أن حواجز الاحتلال أدت إلى هجرة عكسية محدودة من المناطق الزراعية، وخاصة في بردلة وعين البيضا، نتيجة قطع المياه عن المزارعين.

ورغم ذلك، أشار إلى أن المؤسسات غير الحكومية تقدم دعمًا للزراعة البعلية والمروية، بما في ذلك توفير خطوط المياه والمساعدات الأخرى لتعزيز صمود المزارعين، وأشاد بالدعم الذي قدمته الحكومة الأردنية، خاصة في موضوع توفير الأعلاف للمزارعين.

التحديات القضائية وإصلاح القضاء

وفي قضية أخرى، تحدث الأسعد عن ضرورة إصلاح المنظومة القضائية في طوباس، حيث أشار إلى تراكم القضايا نتيجة الدوام الجزئي للمحاكم.

وأكد على أهمية البت في القضايا المنجزة، خاصة قضايا الأراضي وقضايا الدم، لما لها من تأثير مباشر على السلم الأهلي.

خطط تطوير محافظة طوباس: التحديات والفرص

أشار الأسعد إلى أن الظروف الحالية تجعل من الصعب وضع خطط تنموية استراتيجية للمحافظة، حيث يقوم الاحتلال بتدمير أي محاولات للتطوير، ومع ذلك، أكد أنه تم وضع دراسات لتطوير القطاع الزراعي واستجلاب رأس المال، مع التركيز على إنتاج محاصيل زراعية على مدار العام وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والأعشاب الطبية.

وختم الأسعد بالتأكيد على أن الأهداف الأساسية لتطوير الزراعة في طوباس هي التنمية الاقتصادية والحفاظ على الأرض، وأن هذه الاستراتيجية تبقى الخيار الأمثل لتعزيز صمود المحافظة في مواجهة التحديات المتزايدة.