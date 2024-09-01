الاحتلال يداهم منشأة صناعية بالقرب من ترقوميا ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المنطقة الصناعية في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين في بلدة إذنا.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الصناعية القريبة من معبر ترقوميا، وشرعت بعملية تفتيش واسعة للمنشآت الصناعية فيها، وقامت بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة.
كما داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقتي جورة سالم، وخلة حرب غرب بلدة اذنا، تعود لعائلات طميزي، وسليمه، وعواد، وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات.
ولا تزال قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي فرش الهوا المؤدي إلى معبر ترقوميا وبلدة اذنا، واغلاق البوابات الحديدية، وعدد من الفتحات والطرق الرابطة بالخط الالتفافي.
MENAFN01092024000205011050ID1108623779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.