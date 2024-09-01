Sunday, 01 September 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يداهم منشأة صناعية بالقرب من ترقوميا ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

9/1/2024 6:14:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المنطقة الصناعية في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين في بلدة إذنا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الصناعية القريبة من معبر ترقوميا، وشرعت بعملية تفتيش واسعة للمنشآت الصناعية فيها، وقامت بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة.

كما داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقتي جورة سالم، وخلة حرب غرب بلدة اذنا، تعود لعائلات طميزي، وسليمه، وعواد، وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي فرش الهوا المؤدي إلى معبر ترقوميا وبلدة اذنا، واغلاق البوابات الحديدية، وعدد من الفتحات والطرق الرابطة بالخط الالتفافي.

MENAFN01092024000205011050ID1108623779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث