الاحتلال يداهم منشأة صناعية بالقرب من ترقوميا ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المنطقة الصناعية في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين في بلدة إذنا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الصناعية القريبة من معبر ترقوميا، وشرعت بعملية تفتيش واسعة للمنشآت الصناعية فيها، وقامت بالاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة.

كما داهمت عددا من منازل المواطنين في منطقتي جورة سالم، وخلة حرب غرب بلدة اذنا، تعود لعائلات طميزي، وسليمه، وعواد، وألحقت أضرارا مادية بالممتلكات.

ولا تزال قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي فرش الهوا المؤدي إلى معبر ترقوميا وبلدة اذنا، واغلاق البوابات الحديدية، وعدد من الفتحات والطرق الرابطة بالخط الالتفافي.