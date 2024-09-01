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نتنياهو: سنجعل حماس تدفع ثمن قتل الرهائن وعناصر الشرطة

9/1/2024 6:13:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستجعل حركة "حماس" تدفع ثمن قتلها الرهائن وعناصر الشرطة، في إشارة إلى 6 رهائن تم العثور على جثثهم، السبت، و3 جنود قتلوا اليوم في الضفة الغربية.

وأضاف نتنياهو، في خطاب متلفز، أن إسرائيل لن تهدأ حتى تصل إلى قتلة الرهائن في "حماس"، زاعماً أن الجهود لتحرير المخطوفين متواصلة منذ ديسمبر وحماس ترفض إجراء مفاوضات حقيقية.

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تعليقاً على اكتشاف الجثث الست: "سنواصل ضرب حماس حتى تدميرها بالكامل وإعادة أبنائنا".

وأضاف: "أدين بشدة محاولات الأحزاب السياسية الرقص على دماء أبنائنا واستخدامها لأغراض سياسية"، على حد تعبيره.

في المقابل، حمّلت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية مسؤولية موت الأسرى؛ بسبب انحيازها ودعمها ومشاركتها في العدوان، وفق بيان للحركة.

وشددت على أن "من سيدفع ثمن الجرائم الوحشية وحرب الإبادة ضد شعبنا هو نتنياهو وحكومته المتطرفة وكل الداعمين للعدوان".

بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير عبرية بأنه تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي والإعلان عن اجتماع للطاقم الوزاري الأمني المصغر عصراً.

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