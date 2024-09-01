نتنياهو: سنجعل حماس تدفع ثمن قتل الرهائن وعناصر الشرطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستجعل حركة "حماس" تدفع ثمن قتلها الرهائن وعناصر الشرطة، في إشارة إلى 6 رهائن تم العثور على جثثهم، السبت، و3 جنود قتلوا اليوم في الضفة الغربية.
وأضاف نتنياهو، في خطاب متلفز، أن إسرائيل لن تهدأ حتى تصل إلى قتلة الرهائن في "حماس"، زاعماً أن الجهود لتحرير المخطوفين متواصلة منذ ديسمبر وحماس ترفض إجراء مفاوضات حقيقية.
بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تعليقاً على اكتشاف الجثث الست: "سنواصل ضرب حماس حتى تدميرها بالكامل وإعادة أبنائنا".
وأضاف: "أدين بشدة محاولات الأحزاب السياسية الرقص على دماء أبنائنا واستخدامها لأغراض سياسية"، على حد تعبيره.
في المقابل، حمّلت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية مسؤولية موت الأسرى؛ بسبب انحيازها ودعمها ومشاركتها في العدوان، وفق بيان للحركة.
وشددت على أن "من سيدفع ثمن الجرائم الوحشية وحرب الإبادة ضد شعبنا هو نتنياهو وحكومته المتطرفة وكل الداعمين للعدوان".
بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير عبرية بأنه تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي والإعلان عن اجتماع للطاقم الوزاري الأمني المصغر عصراً.
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