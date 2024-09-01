العدوان على جنين يتواصل لليوم الخامس

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN/ تواصلت الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين، حيث يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عدوانه الموسع في المنطقة لليوم الخامس على التوالي.

ودارت مواجهات عنيفة على أطراف مخيم جنين،

كما تصدى مقاومون لقوات من جيش الاحتلال خلال اقتحامها بلدة برقين غرب جنين، حسب وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا بعدما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطيرة أمس السبت وذلك إثر اشتباكات وقعت في حي الدمج بجنين.

وقالت القناة الـ13 العبرية إن الجندي القتيل رقيب أول، وهو قائد الصف في الكتيبة 906.

وأظهرت مشاهد متداولة عبر مواقع عددا من الجنود وهم ينقلون عسكريا مصابا من داخل حي الدمج في جنين.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الجندي قتل في اشتباك مع اثنين من أبرز مسلحي حركة حماس، وأضافت أن قوة من الجيش قتلت المسلحَين المسؤولين عن عمليات إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة، حسب قولها.

وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بمحافظة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد شددت حصارها على المحافظة بعد تنفيذ شابين عملية مزدوجة في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني شمال الخليل فجر السبت، أدت إلى إصابة 3 مستوطنين بينهم ضابط رفيع.

في غضون ذلك، خرجت مظاهرات ومسيرات في مناطق عدة بالضفة الغربية ليل السبت لمؤازرة المقاومة ورفض هجمات الاحتلال على شمال الضفة.

ونظمت مسيرة وسط رام الله، ردد المشاركون خلالها هتافات لتأييد المقاومين والتنديد بعمليات الاحتلال الإسرائيلي.

كما خرجت مسيرات بالسيارات من قباطية وميثلون باتجاه مدينة جنين، لنصرة أهلها وكسر الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على المدينة.