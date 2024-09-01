الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 45

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الأحد،
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 29 درجة مئوية.
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