دراغون أويل تفتتح أكبر مكاتبها الإقليمية في عشق آباد

(MENAFN
) افتتحت شركة دراغون أويل، التابعة المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أكبر مكاتبها الإقليمية خارج الإمارات العربية المتحدة في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، حسبما أفادت إحدى وكالات الأنباء يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن خطة الشركة الأوسع لتعزيز استثماراتها في قطاع النفط والغاز في تركمانستان، وتعمل دراغون أويل في تركمانستان منذ أكثر من 25 عاماً، وتعتبر هذا المكتب الجديد خطوة رئيسية نحو تحقيق أهدافها الطويلة الأجل، بما في ذلك دخول سوق الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029 وزيادة استثماراتها بشكل كبير، وتركز الشركة بشكل خاص على زيادة قدرة إنتاج النفط في تركمانستان، حيث تنتج حالياً حوالي 60,000 برميل يومياً، بالإضافة إلى استكشاف فرص في مشاريع الطاقة المتجددة.
كما يمتد المكتب الجديد، الذي يقع في قلب عشق آباد، على مساحة 1,600 متر مربع، مما يجعله أكبر منشأة لشركة دراغون أويل في تركمانستان، ويضم المكتب أكثر من 60 موظفاً موزعين على 15 قسماً مختلفاً، مما يبرز التزام الشركة بتوسيع حضورها الإقليمي، ولا تعزز هذه التوسعة قدرات دراغون أويل التشغيلية فحسب، بل تتماشى أيضاً مع هدفها الاستراتيجي لتعزيز الإنتاج الإجمالي، وحالياً، تنتج دراغون أويل 180,000 برميل يومياً في البلدان التي تعمل بها، وتهدف إلى زيادة هذا الرقم إلى 250,000 برميل يومياً بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن تلعب تركمانستان دوراً مهماً في هذه النمو المخطط، مما يعكس أهمية البلاد في استراتيجية استثمار وإنتاج دراغون أويل المستقبلية.
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