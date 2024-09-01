أوبن إيه آي تشهد نمواً كبيراً وتعزز شراكاتها

(MENAFN
) أعلنت شركة أوبن إيه آي، الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والمعروفة بنموذجها المتقدم للغة تشات جي بي تي، يوم الخميس الموافق 29 أغسطس، أن عدد المستخدمين النشطين أسبوعياً لروبوت الدردشة الخاص بها قد تجاوز 200 مليون، ويمثل هذا الرقم نمواً كبيراً، حيث تضاعف عدد المستخدمين مقارنة بالعدد الذي وصل إلى 100 مليون في الخريف الماضي، ويعكس هذا الارتفاع في الاستخدام التبني المتزايد للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي منذ إطلاق تشات جي بي تي في عام 2022، والذي صمم لتوليد ردود تشبه الإنسان استناداً إلى مطالبات المستخدمين، ولم يعزز التطبيق الواسع لتشات جي بي تي شهرة أوبن إيه آي فحسب، بل لعب أيضاً دوراً أساسياً في رفع تقييم الشركة، ومن الجدير بالذكر أن أوبن إيه آي تفيد بأن 92 في المئة من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة تستخدم منتجاتها، مما يبرز الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى نموها السريع، حققت أوبن إيه آي تقدماً كبيراً في شراكاتها وتعاوناتها. كشفت معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأمريكي أن أوبن إيه آي، جنباً إلى جنب مع شركة ناشئة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، أنثروبيك، قد دخلت في اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية لإجراء بحوث شاملة واختبارات وتقييم لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وتشكل هذه الاتفاقيات جزءاً من الجهود الأوسع لضمان تطوير وتطبيق مسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، تستمر توقعات تقييم الشركة في الارتفاع، حيث تشير التقارير إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وإنفيديا يتحدثون للاستثمار في أوبن إيه آي كجزء من جولة تمويل جديدة. قد تقدر هذه الجولة التمويلية مطور الذكاء الاصطناعي الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له بأكثر من 100 مليار دولار، علاوة على ذلك، من المتوقع أيضاً أن تشارك مايكروسوفت، الداعم الطويل الأمد لأوبن إيه آي، في هذه الجولة الاستثمارية الأخيرة، مما يبرز التزامها المستمر بنمو الشركة.
في حين تسلط التطورات الأخيرة الضوء على مكانة أوبن إيه آي في طليعة صناعة الذكاء الاصطناعي، مدفوعةً بنجاح تشات جي بي تي وقاعدتها المتنامية من المستخدمين. مع استمرار اهتمام الشركات الكبرى والمستثمرين بالنمو، تستعد أوبن إيه آي لترسيخ مكانتها كقائد في ابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وبفضل الشراكات الجديدة، والبحوث الجارية، وفرص الاستثمار الكبيرة في الأفق، فإن الشركة في وضع ممتاز لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة.
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