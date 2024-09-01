غانتس يطالب بالتظاهر لاستبدال حكومة نتنياهو ويصفها بالفاشلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، اليوم الأحد، الإسرائيليين للخروج والتظاهر ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بالحكومة "الفاشلة".
جاء ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على 6 جثث لمختطفين إسرائيليين في غزة، وإعادتهم إلى إسرائيل لتسليمهم إلى عائلاتهم.
وقال غانتس، في تدوينة عبر منصة "إكس": "مختطفونا يموتون ولسوء الحظ، على عكس مقاتلينا الذين يخاطرون بحياتهم في القتال وجهود الإنقاذ، هناك من لم يفعلوا كل شيء لمنع هذا الموت".
وأضاف وزير الاحتلال السابق: "مقتل الرهائن مؤلم ورئيس الوزراء نتنياهو متردد وخائف، ويلعب على الوقت لاعتبارات سياسية بدلاً من التصرف. لعبة تكلف الإنسان حياته".
وأردف قائلاً: "يجب على نتنياهو حماية المختطفين والمواطنين الإسرائيليين، وليس ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون"، على حد تعبيره.
وختم قالاً: "المختطفون يموتون وسكان الشمال منفيون، على الجمهور أن يخرج إلى الشارع. لقد حان الوقت لاستبدال حكومة الفشل المطلق. اخرجوا وتظاهروا".
وعلى صعيد الحرب في غزة، صرح غانتس في وقت سابق قائلاً إن "وتيرة القتال والتقدم العسكري في غزة بطيئة جداً، وهذه انتقادات موجهة للجيش، علينا أن نكون واقعيين، فهذه معركة طويلة، وتتطلب معالجة الوضع في الشمال".
وتابع: "يجب تحويل القدرات كلها إلى الجبهة الشمالية، الأولوية الآن هي إبرام صفقة التبادل وتحويل الجهود العسكرية نحو الشمال".
وكانت القناة 12 العبرية قد ذكرت، في وقت سابق السبت، أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن، برئاسة غادي آيزنكوت، طلبوا استدعاء نتنياهو بشكل عاجل لإجراء مناقشة في اللجنة.
وأشارت إلى أن الملف الرئيس الذي استدعي نتنياهو من أجله هو "عدم الوفاء بالالتزام الأخلاقي الأعلى بإعادة 107 من الأسرى الأحياء والأموات لدى حركة "حماس"، وهو ما يتعارض مع أهداف الحرب والمصلحة الإسرائيلية، حسب القناة.
وذكرت القناة ذاتها أن "أهالي الأسرى طالبوا نتنياهو بالظهور علناً أمام الأمة وتحمل المسؤولية المباشرة عن التخلي عن أبنائهم"، معتبرين أن "العثور على الجثث أمس هو نتيجة مباشرة لتخريب نتنياهو صفقات إعادة الأسرى".
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