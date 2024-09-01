غانتس يطالب بالتظاهر لاستبدال حكومة نتنياهو ويصفها بالفاشلة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، اليوم الأحد، الإسرائيليين للخروج والتظاهر ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بالحكومة "الفاشلة".

جاء ذلك في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على 6 جثث لمختطفين إسرائيليين في غزة، وإعادتهم إلى إسرائيل لتسليمهم إلى عائلاتهم.

وقال غانتس، في تدوينة عبر منصة "إكس": "مختطفونا يموتون ولسوء الحظ، على عكس مقاتلينا الذين يخاطرون بحياتهم في القتال وجهود الإنقاذ، هناك من لم يفعلوا كل شيء لمنع هذا الموت".

وأضاف الاحتلال السابق: "مقتل الرهائن مؤلم ورئيس الوزراء نتنياهو متردد وخائف، ويلعب على الوقت لاعتبارات سياسية بدلاً من التصرف. لعبة تكلف الإنسان حياته".

وأردف قائلاً: "يجب على نتنياهو حماية المختطفين والمواطنين الإسرائيليين، وليس ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون"، على حد تعبيره.

وختم قالاً: "المختطفون يموتون وسكان الشمال منفيون، على الجمهور أن يخرج إلى الشارع. لقد حان الوقت لاستبدال حكومة الفشل المطلق. اخرجوا وتظاهروا".

وعلى صعيد الحرب في غزة، صرح غانتس في وقت سابق قائلاً إن "وتيرة القتال والتقدم العسكري في غزة بطيئة جداً، وهذه انتقادات موجهة للجيش، علينا أن نكون واقعيين، فهذه معركة طويلة، وتتطلب معالجة الوضع في الشمال".

وتابع: "يجب تحويل القدرات كلها إلى الجبهة الشمالية، الأولوية الآن هي إبرام صفقة التبادل وتحويل الجهود العسكرية نحو الشمال".

وكانت القناة 12 العبرية قد ذكرت، في وقت سابق السبت، أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن، برئاسة غادي آيزنكوت، طلبوا استدعاء نتنياهو بشكل عاجل لإجراء مناقشة في اللجنة.

وأشارت إلى أن الملف الرئيس الذي استدعي نتنياهو من أجله هو "عدم الوفاء بالالتزام الأخلاقي الأعلى بإعادة 107 من الأسرى الأحياء والأموات لدى حركة "حماس"، وهو ما يتعارض مع أهداف الحرب والمصلحة الإسرائيلية، حسب القناة.

وذكرت القناة ذاتها أن "أهالي الأسرى طالبوا نتنياهو بالظهور علناً أمام الأمة وتحمل المسؤولية المباشرة عن التخلي عن أبنائهم"، معتبرين أن "العثور على الجثث أمس هو نتيجة مباشرة لتخريب نتنياهو صفقات إعادة الأسرى".