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الاحتلال يعرقل عمل الصحفيين ويمنعهم من التغطية في جنين

9/1/2024 5:14:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمل الصحفيين المتواجدين في مركز مدينة جنين.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من التواجد في محيط دوار السينما، وشارع البريد، حيث تجري عمليات تجريف وتدمير للشوارع والمحال التجارية.

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