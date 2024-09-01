تظاهرتان داعمتان لفلسطين في المكسيك وبرلين

(MENAFN
- Palestine News Network
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مكسيكو وبرلين / PNN-
شهدت العاصمتان المكسيكية مكسيكو والألمانية برلين، مظاهرتين حاشدتين داعمتين لفلسطين، ومطالبتين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
ورفع المتظاهرون في مكسيكو أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
كما خرجت مظاهرة تضامنية مع فلسطين في العاصمة الألمانية برلين، حيث تجمع المئات من الأشخاص في ميدان بريسلاور بحي فريدناو، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية، وتضامنا مع الفلسطينيين، مطالبين حكومتهم بوقف ارسال الأسلحة لإسرائيل.
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