تظاهرتان داعمتان لفلسطين في المكسيك وبرلين

MENAFN - Palestine News ) مكسيكو وبرلين / PNN-شهدت العاصمتان المكسيكية مكسيكو والألمانية برلين، مظاهرتين حاشدتين داعمتين لفلسطين، ومطالبتين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

ورفع المتظاهرون في مكسيكو أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

كما خرجت مظاهرة تضامنية مع فلسطين في العاصمة الألمانية برلين، حيث تجمع المئات من الأشخاص في ميدان بريسلاور بحي فريدناو، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية، وتضامنا مع الفلسطينيين، مطالبين حكومتهم بوقف ارسال الأسلحة لإسرائيل.