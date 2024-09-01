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الاحتلال يقتحم محمية واد القف ويغلق الطرق المؤدية إلى مدينة الخليل

9/1/2024 5:14:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محمية واد القف غرب الخليل، وأغلقت الطرق المؤدية الى مدينة الخليل، ومنعت الطواقم الصحفية من الوصول الى مدخل بلدة اذنا غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المحمية، وفتشت المشاتل الزراعية.

كما أغلقت قوات الاحتلال جسر بيت كاحل بمركبات المواطنين، واستولت مفاتيح مركباته، وأغلقت طريق سنجر دورا الخليل، وأطلقت القنابل الصوت والرصاص، لمنع حركة المواطنين على الطريق الرئيسي، وأغلقت جرافة الاحتلال كافة الفتحات المؤدية الى الخليل، وقرى الخط الغربي مع شارع فرش الهوى غرب الخليل.

كما تواجدت دوريات الاحتلال في عدة أحياء في مدينة الخليل، ومنعت المواطنين من المرور مشيا على الاقدام على سدة خربة قلقس، وسدة الفحص جنوب مدينة الخليل.

ومنعت تلك القوات دخول طواقم تلفزيون فلسطين، وقناة الجزيرة، والعربي الفضائية، من الدخول لبلدة اذنا، واستولت على بطاقات هوياتهم.

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