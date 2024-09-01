الاحتلال يقتحم محمية واد القف ويغلق الطرق المؤدية إلى مدينة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محمية واد القف غرب الخليل، وأغلقت الطرق المؤدية الى مدينة الخليل، ومنعت الطواقم الصحفية من الوصول الى مدخل بلدة اذنا غرب الخليل.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المحمية، وفتشت المشاتل الزراعية.
كما أغلقت قوات الاحتلال جسر بيت كاحل بمركبات المواطنين، واستولت مفاتيح مركباته، وأغلقت طريق سنجر دورا الخليل، وأطلقت القنابل الصوت والرصاص، لمنع حركة المواطنين على الطريق الرئيسي، وأغلقت جرافة الاحتلال كافة الفتحات المؤدية الى الخليل، وقرى الخط الغربي مع شارع فرش الهوى غرب الخليل.
كما تواجدت دوريات الاحتلال في عدة أحياء في مدينة الخليل، ومنعت المواطنين من المرور مشيا على الاقدام على سدة خربة قلقس، وسدة الفحص جنوب مدينة الخليل.
ومنعت تلك القوات دخول طواقم تلفزيون فلسطين، وقناة الجزيرة، والعربي الفضائية، من الدخول لبلدة اذنا، واستولت على بطاقات هوياتهم.
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