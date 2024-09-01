3 حقول نفط في ليبيا تتلقى أوامر باستكمال الإنتاج

(MENAFN
) أفاد مهندسون يوم السبت الموافق 31 أغسطس، أن حقول النفط الليبية في السرير ومسلة والنافورة قد تلقت تعليمات باستئناف الإنتاج، وفقًا لتقرير من إحدى وكالات الأنباء، وذكر المهندسون أن الأوامر صدرت من إدارة الشركة لاستئناف العمليات في هذه الحقول، دون أن يتم الكشف عن السبب وراء القرار المفاجئ لاستئناف الإنتاج.
وقبل ذلك، كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت عن انخفاض كبير في إنتاج النفط في البلاد، حيث تراجع الإنتاج إلى 320,000 برميل يوميًا، ويمثل هذا الانخفاض الحاد تراجعًا كبيرًا عن معدل الإنتاج السابق البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا قبل إغلاق الموانئ والحقول النفطية الرئيسية في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد، وقد تسببت عمليات الإغلاق في تعطيل شديد لإنتاج النفط في ليبيا، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي وإمدادات الطاقة.
كما تبرز البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط حجم التأثير الذي نجم عن إغلاق هذه الحقول النفطية، فمنذ بدء الإغلاقات في منتصف يناير، عانت ليبيا من خسارة كبيرة بلغت 880,000 برميل من النفط يوميًا، وهذا الانخفاض الكبير في الإنتاج كان له تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد، نظرًا لأن صادرات النفط تشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات في ليبيا، وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة لهذه الإغلاقات بالإضافة إلى تراجع الإنتاج، وحتى تاريخ 23 يناير، قدرت المؤسسة أن الخسائر المالية الناتجة عن الإغلاق بلغت 256.6 مليون دولار.
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