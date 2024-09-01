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الاحتلال يقتحم منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية ويداهم خيام المواطنين

9/1/2024 4:37:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، وداهمت خيام المواطنين.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس الأحمر، وداهمت بعض خيام المواطنين، وشرعت بتفتيشها.

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