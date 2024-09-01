الاحتلال يقتحم منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية ويداهم خيام المواطنين

الاحتلال يقتحم منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية ويداهم خيام المواطنين
التاريخ
9/1/2024 4:37:40 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الأغوار / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، وداهمت خيام المواطنين.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الرأس الأحمر، وداهمت بعض خيام المواطنين، وشرعت بتفتيشها.
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