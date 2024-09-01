الاحتلال يجبر عائلات في مخيم جنين على اخلاء منازلها

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلات في في مخيم جنين للاجئين، على اخلاء منازلها بالقوة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات في المخيم ومحيط مسجد عبد الله عزام على اخلاء منازلهم بشكل كامل.
وهذه ليست الأولى، التي تجبر فيها قوات الاحتلال المواطنين على اخلاء منازلهم في مخيم جنين منذ بدء عدوانها المتواصل، حيث أجبرت عائلات في حي الدمج على اخلاء منازلها أمس السبت، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتل عشرات المنازل في الحيين الشرقي والجابريات وتحولها إلى ثكنات عسكرية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.
MENAFN01092024000205011050ID1108623543
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.