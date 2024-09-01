الاحتلال يجبر عائلات في مخيم جنين على اخلاء منازلها

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلات في في مخيم جنين للاجئين، على اخلاء منازلها بالقوة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات في المخيم ومحيط مسجد عبد الله عزام على اخلاء منازلهم بشكل كامل.

وهذه ليست الأولى، التي تجبر فيها قوات الاحتلال المواطنين على اخلاء منازلهم في مخيم جنين منذ بدء عدوانها المتواصل، حيث أجبرت عائلات في حي الدمج على اخلاء منازلها أمس السبت، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتل عشرات المنازل في الحيين الشرقي والجابريات وتحولها إلى ثكنات عسكرية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.