مستعمرون يقطعون أشجارا ويدمرون مزروعات في خربة الفارسية بالأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، وشرعوا بقطع أشجار وتدمير مزروعات.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن مستعمرين هاجموا منطقة خلة خضر في الفارسية وقطعوا أشجارا، وخربوا مزروعات وأجزاء من دفيئة زراعية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت المستعمرون 204 اعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر آب الماضي، أسفرت عن استشهاد مواطنين في جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم.
وبينت أن المستعمرين نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون.
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