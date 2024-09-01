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مستعمرون يقطعون أشجارا ويدمرون مزروعات في خربة الفارسية بالأغوار

9/1/2024 4:37:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، وشرعوا بقطع أشجار وتدمير مزروعات.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن مستعمرين هاجموا منطقة خلة خضر في الفارسية وقطعوا أشجارا، وخربوا مزروعات وأجزاء من دفيئة زراعية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت المستعمرون 204 اعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر آب الماضي، أسفرت عن استشهاد مواطنين في جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم.

وبينت أن المستعمرين نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، واقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون.

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