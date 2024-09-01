منطقة غزة تشهد تصاعداً كارثياً في أعمال العنف

(MENAFN
) شهدت منطقة غزة تصاعداً كارثياً في أعمال العنف, حيث أفادت المصادر الطبية بأن العشرات من الفلسطينيين قُتلوا والمئات أصيبوا نتيجة القصف العسكري الإسرائيلي المستمر الذي بدأ في وقت مبكر من صباح الأمس, وقد تسببت الهجمات في أضرار واسعة النطاق وأدت إلى خسائر بشرية كبيرة, بما في ذلك الضربة المدمرة التي استهدفت مستشفى المعمداني في مدينة غزة, مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
كذلك أفادت الدفاع المدني في غزة بأن القصف الأخير استهدف مناطق قريبة من قسم المختبرات في مستشفى المعمداني, مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا, تأتي هذه الهجمة بعد مجزرة مروعة في 17 أكتوبر 2023, في نفس المستشفى, حيث قُتل أكثر من 500 فلسطيني, معظمهم من النساء والأطفال الذين لجأوا إلى المستشفى كملاذ آمن من الغارات الجوية, تأثرت أعمال العنف بشدة بمناطق مختلفة في غزة, في الجزء الجنوبي من القطاع, تم الإبلاغ عن وفاة 27 فلسطينياً بعد نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ الصباح, في منطقة جورة اللوت, أيضاً في الجنوب, استهدف القصف الإسرائيلي منزلاً سكنياً, مما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين.
ولم تَفلت منطقة شمال غرب رفح من الدمار, حيث قُتل فلسطينيان في منطقة الشكوش بسبب القصف, في النصيرات, الواقعة في وسط قطاع غزة, قُتل تسعة فلسطينيين عندما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منزلاً يعود لعائلة أبو يوسف, كان هذا المنزل يوفر مأوى للأشخاص النازحين فضلاً عن الطاقم الأجنبي والعاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), كما تأثرت منطقة شمال قطاع غزة, حيث أسفر غارة جوية استهدفت منزلاً في مخيم جباليا عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين, في ضوء هذه الهجمات, أعلنت القوات الإسرائيلية عن انتهاء عمليات الفرقة 98 في خان يونس وديار البلح, وهي مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة, يبرز التصعيد المستمر في العنف الوضع الإنساني الحرج ويشدد على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لمعالجة الأزمة المستمرة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
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