إدارة مستشفى جنين في الضفة الغربية تضطر إلى تعليق مؤقت لخدمات غسيل الكلى

(MENAFN
) اضطرت إدارة مستشفى
جنين في الضفة الغربية إلى تعليق مؤقت لخدمات غسيل الكلى بسبب أزمة حادة تؤثر على عمليات المستشفى, جاء هذا القرار بعد تنسيق مكثف مع المرضى ووزارة الصحة الفلسطينية ومحافظة جنين ومنطقة فتح ونقابة النقل, الذين نظموا وسائل النقل المجانية للمرضى المتضررين إلى المرافق الطبية في نابلس حتى تتحسن الظروف.
كذلك أوضحت إدارة المستشفى أن تعليق الخدمات ناتج عن انقطاعات متواصلة في التيار الكهربائي بسبب تدمير خط الكهرباء الذي يغذي المنشأة, على مدى الأيام الأربعة الماضية, كانت مولدات المستشفى تعمل بشكل مستمر, ولكن قدرتها غير كافية لتلبية جميع احتياجات الطاقة, نتيجة لذلك, اضطرت إدارة المستشفى إلى دمج العديد من الأقسام, وتعطيل أنظمة التكييف, وتشغيل محطات الأكسجين جزئيًا لتوفير الطاقة, علاوة على ذلك, أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية, وفا, بأن الجيش الإسرائيلي عرقل تسليم المياه بواسطة صهاريج الدفاع المدني في جنين إلى المستشفى, وصرح ديرغام زكارنة, مدير مركز الدفاع المدني في جنين, بأن القوات الإسرائيلية المتمركزة أمام بوابة المستشفى تمنع تسليم المياه, التي تعد أساسية لعمل المستشفى, يحتاج قسم غسيل الكلى وحده إلى 100 متر مكعب من المياه يوميًا ليعمل بفعالية.
ولليوم الرابع على التوالي, يعاني مستشفى جنين الحكومي من نقص حاد في المياه, الذي تفاقم بسبب تدمير خط المياه الرئيسي نتيجة الصراع المستمر, بالإضافة إلى ذلك, أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في حي الدمج في جنين, لكن الوصول إلى المنطقة مقيد من قبل قوات الاحتلال, التي ترفض على ما يبدو تسهيل إخلاء المصابين, تسلط هذه السلسلة من التحديات الضوء على الأزمة الإنسانية الحادة في مستشفى جنين وتؤكد على الحاجة الملحة لتدخل فعال, تتطلب الوضعية دعمًا قويًا لمعالجة الأزمات الفورية والمستمرة التي تؤثر على المستشفى ومرضاه.
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