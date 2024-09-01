(MENAFN
) الصراع المستمر في غزة, الذي تقوده إسرائيل, لا يتميز فقط بالعنف الشديد ولكن أيضًا بتأثيره العميق على حرية التعبير والدعوة لحقوق الإنسان, لقد اتسمت هذه الحملة العسكرية بالعنف الواسع والعشوائي الذي يؤثر بشكل رئيسي على المدنيين, بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن, تتجاوز تصرفات إسرائيل مجرد الاشتباك العسكري, لتتسع إلى استراتيجية أوسع لكتم النقد المعارض و القامع, سواء كانت تأتي من المنظمات الدولية أو الأصوات المعتدلة داخل المجتمع العالمي.
كما تتمثل نطاق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة في الحجم الواسع والقلق العميق, وفقًا لتقارير من المراقب الأوروبي-المتوسطي لحقوق الإنسان, فإن الدمار الذي لحق بغزة ليس فقط هائلًا ولكن أيضًا صادمًا أخلاقيًا, بين بداية النزاع ونهاية نوفمبر 2023, يُزعم أن إسرائيل قد استخدمت أكثر من 25,000 طن من المتفجرات في قطاع غزة, هذه الكمية من القوة المتفجرة تعادل قوة قنبلتين نوويتين, وتتفوق على قوة القنبلة التي أسقطت على هيروشيما عند قياسها على مدى فترة تزيد قليلاً عن بضعة أشهر, تثير مثل هذه الاستخدامات الواسعة للأسلحة المدمرة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية قضايا قانونية وأخلاقية كبيرة, يحدد النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية, الذي يقدم الإطار القانوني للمحكمة, أن استخدام مثل هذه القوة ضد السكان المدنيين يُعد جريمة حرب, هذه التصنيفات تسلط الضوء على خطورة هذه الأفعال وتقترح الحاجة إلى المساءلة القانونية الدولية.
كذلك بجانب الدمار الفوري, تعكس الحملة العسكرية الإسرائيلية أيضًا جهدًا استراتيجيًا أوسع لتبرير وتطبيع أفعالها في غزة, يشمل ذلك ليس فقط استخدام القوة العسكرية الهائلة ولكن أيضًا حملة أيديولوجية منسقة تهدف إلى قمع وتشهير أي شكل من أشكال النقد, وقد انتقد نشطاء حقوق الإنسان البارزون, مثل كينيث روث, المؤسس المشارك لمنظمة هيومن رايتس ووتش, هذه الأفعال باعتبارها دليلاً على "نظام الفصل العنصري" الذي تفرضه إسرائيل, وبالمثل, أدان أرييه نير, الناجي من الهولوكوست والمؤسس المشارك الآخر لمنظمة هيومن رايتس ووتش, هذه الأفعال بوصفها "إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة, " في الختام, تبرز الأفعال العسكرية الإسرائيلية في غزة أزمة إنسانية شديدة وتعكس نمطًا مقلقًا من استخدام القوة العسكرية والرقابة الأيديولوجية للحفاظ على السيطرة وتبرير سياساتها.
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