قوات الاحلال تقتحم بلدة إذنا وتغلق مداخل غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة إذنا وأغلقت مداخل البلدات الواقعة غرب الخليل، بزعم عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا العسكري.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة إذنا، ودفعت بأعداد كبيرة من جنودها، وشددت من إغلاقها مداخل الخط الغربي من المدينة.
وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة أفراد من شرطتها، بعملية اطلاق نار على مركبتهم، قرب حاجز ترقوميا العسكري جنوب الخليل.
MENAFN01092024000205011050ID1108623384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.