قوات الاحلال تقتحم بلدة إذنا وتغلق مداخل غرب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة إذنا وأغلقت مداخل البلدات الواقعة غرب الخليل، بزعم عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا العسكري.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل بلدة إذنا، ودفعت بأعداد كبيرة من جنودها، وشددت من إغلاقها مداخل الخط الغربي من المدينة.

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة أفراد من شرطتها، بعملية اطلاق نار على مركبتهم، قرب حاجز ترقوميا العسكري جنوب الخليل.