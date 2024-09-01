الصفدي: كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب عدوانها على الضفة كذب

MENAFN - Palestine News ) عمان/PNN- قال نائب رئيس الوزراء، الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن ‏كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب.

وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة "اكس"، اليوم الأحد، "نرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم".

وتابع: إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد في المنطقة هو الخطر الأكبر على الأمن والسلم.

وقال إننا ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة.

وأضاف: "سنتصدى لأية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".



