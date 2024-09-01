دون التطرق للهدنة.. إسرائيل تعلن بدء تطعيمات شلل الأطفال بغزة الأحد

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- أعلنت إسرائيل، أمس السبت، أنّ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستبدأ اليوم الأحد، دون التطرق إلى موقفها بشأن ما سبق أن أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن موافقتها على سلسلة "هدن إنسانية" خلال فترة الحملة.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، وسط تضارب بشأن المعلن عن توقيتات الحملة من منظمة الصحة العالمية والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المكتب الإسرائيلي: "اعتبارا من الأحد، ستنطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة بقيادة المنظمات الدولية".

وأضاف البيان أنّ الحملة "ستنتهي في 9 سبتمبر/ أيلول".

وبينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، أن حماس وإسرائيل وافقتا على سلسلة "هدن إنسانية" يستمر كل منها 3 أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، لم يتضمن بيان مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية أي تأكيد بشأن موافقة تل أبيب على تلك الهدن من عدمه وشكلها.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق أن نفى، الأربعاء الماضي، حديث القناة الـ"13" العبرية الخاصة بشأن موافقة إسرائيل على طلب أمريكي بـ"هدنة مؤقتة" في غزة من أجل حملة التطعيم، وقال إن الحديث يدور عن تخصيص أماكن محددة لأخذ اللقاحات.

كما يظهر بيان مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية تضاربا في توقيتات الحملة مع ما أعلنته الحكومة في غزة ومنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.

إذ تحدث المكتب الإسرائيلي عن عمليات تطعيم لمدة 9 أيام بمعدل 3 أيام لكل منطقة من مناطق وسط وشمال وجنوب القطاع، على أن تمتد لمدة 8 ساعات يوميا بين الساعة 6:00 صباحا و14:00 عصرا (3:00 و11:00 ت.غ).

فيما سبق أن أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة ريك بيبركورن، أن الاتفاق يقضي بأن تكون فترات الهدن من أجل حملة التطعيم لمدة 9 ساعات يوميا بين الساعة 6:00 صباحا و15:00 عصرا بالتوقيت المحلي (03:00 - 12:00 ت.غ).

أما المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة فقال إن الحملة مدتها 12 يوما بين 1 و12 سبتمبر، على أن تتم بالمحافظة الوسطى بين الأحد والأربعاء، ومحافظتي خان يونس ورفح (جنوب) بين 5 و8 سبتمبر، ومحافظتي غزة وشمال غزة بين 9 و12 سبتمبر.

وأضاف المكتب في بيان بوقت سابق السبت إن الحملة تستهدف فئة الأطفال من عمر يوم واحد وحتى 10 أعوام، ومن المفترض أن يستفيد منها 640 ألف طفل يمثلون "أكثر من 95 بالمئة من أطفال غزة" في هذه الفترة العمرية.

ودعا المكتب إلى وقف إطلاق النار بالقطاع خلال فترة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، كي تتمكن الفرق الصحية من أداء عملها وحتى لا يتعرض الأطفال وذووهم للخطر أثناء التوجه لمراكز التطعيم.

وكانت مبادرة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال جاء بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 16 أغسطس/ آب الجاري، عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في غزة لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ووسط الحرب التي تواصلها إسرائيل في تجاهل تام لمناشدات المجتمع الدولي، يواجه أطفال غزة أوضاعا مأساوية، تشمل الحرمان من التعليم، وسوء التغذية الحاد، وعدم تلقي اللقاحات الضرورية، ما يهدد أوضاعهم الصحية مستقبلا.

المصدر:

الاناضول