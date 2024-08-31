Sunday, 01 September 2024 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعراض تجنب فطريات الفم

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تتسبّب فطريات الفم أو مرض القلاع الفموي بظهور بقع بيضاء في الفم، ومن الممكن مسح هذه البقع إلا أنها تخلّف مناطق حمراء ونزيفًا.
أعراض:
ألم أو حرقان في الفم
طعم غير طيب
صعوبة في تذوق الطعام
احمرار الفم والحلق
تشققات في زوايا الفم
صعوبة في الأكل والشرب
بعض النصائح للوقاية:
- تنظيف الأسنان بعد كل وجبة باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتقليل تراكم البكتيريا في الفم.
- عدم استخدام غسول الفم المطهّر الذي يمكن أن يغير توازن البكتيريا ((الجيدة)) في الفم، ويسمح للمبيضات بالنمو والتسبّب بمرض القلاع الفموي.
- التأكد من تنظيف طقم الأسنان، في حال وجوده، بشكل صحيح، إضافة إلى الجلد الموجود تحته وتشطيف الفم بعد كل وجبة.
- في حال استخدام أدوية الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، يجب شطف الفم جيدًا بالماء بعد كل استنشاق.
- ينصح بشرب كميات كافية من الماء.
- التقليل من التدخين أو الإقلاع عنه.

MENAFN31082024000089011017ID1108623124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث