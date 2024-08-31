أعراض تجنب فطريات الفم

(MENAFN
- Al Watan)
تتسبّب فطريات الفم أو مرض القلاع الفموي بظهور بقع بيضاء في الفم، ومن الممكن مسح هذه البقع إلا أنها تخلّف مناطق حمراء ونزيفًا.
أعراض:
ألم أو حرقان في الفم
طعم غير طيب
صعوبة في تذوق الطعام
احمرار الفم والحلق
تشققات في زوايا الفم
صعوبة في الأكل والشرب
بعض النصائح للوقاية:
- تنظيف الأسنان بعد كل وجبة باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتقليل تراكم البكتيريا في الفم.
- عدم استخدام غسول الفم المطهّر الذي يمكن أن يغير توازن البكتيريا ((الجيدة)) في الفم، ويسمح للمبيضات بالنمو والتسبّب بمرض القلاع الفموي.
- التأكد من تنظيف طقم الأسنان، في حال وجوده، بشكل صحيح، إضافة إلى الجلد الموجود تحته وتشطيف الفم بعد كل وجبة.
- في حال استخدام أدوية الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، يجب شطف الفم جيدًا بالماء بعد كل استنشاق.
- ينصح بشرب كميات كافية من الماء.
- التقليل من التدخين أو الإقلاع عنه.
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