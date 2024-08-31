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البرازيل تقرر حجب منصة X

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في البرازيل قرارها بحجب شبكة التواصل الاجتماعي ((إكس)) امتثالاً لأمر من قاضٍ دخل في نزاع طويل الأمد مع مالك المنصة، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن قرار تعليق المنصة داخل البرازيل جاء بعد مرور الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة، مساء الخميس، لتعيين تلك الشبكة ممثلا قانونيا لها في البرازيل. وفي حين زعم ماسك أن قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، كان يحاول فرض رقابة غير مبررة، أصر القاضي على أن وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى لوائح فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
وانتقد ماسك حرية التعبير في البرازيل، قائلا: ((حرية التعبير هي أساس الديمقراطية. وفي البرازيل، يدمرها قاض زائف غير منتخب لدوافع سياسية)).
وقد ظلت منصة ((إكس)) متاحة في البرازيل حتى وقت متأخر من يوم الجمعة، على الرغم من أن بعض البرازيليين نشروا على منصات أخرى أن وصولهم إلى ((إكس)) تم حظره بالفعل، بينما أعلنت ثلاث من أكبر شركات الاتصالات في البلاد أنها ستبدأ في منع الوصول من منتصف الليل (03.00 بتوقيت غرينتش يوم السبت).

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