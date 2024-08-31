البرازيل تقرر حجب منصة X

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في البرازيل قرارها بحجب شبكة التواصل الاجتماعي
((إكس)) امتثالاً لأمر من قاضٍ دخل
في نزاع طويل الأمد مع مالك المنصة، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن قرار تعليق المنصة داخل البرازيل جاء بعد مرور الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة، مساء الخميس، لتعيين تلك الشبكة ممثلا قانونيا لها في البرازيل. وفي حين زعم ماسك أن قاضي المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس، كان يحاول فرض رقابة غير مبررة، أصر القاضي على أن وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى لوائح فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
وانتقد ماسك حرية التعبير في البرازيل، قائلا: ((حرية التعبير هي أساس الديمقراطية. وفي البرازيل، يدمرها قاض زائف غير منتخب لدوافع سياسية)).
وقد ظلت منصة ((إكس)) متاحة في البرازيل حتى وقت متأخر من يوم الجمعة، على الرغم من أن بعض البرازيليين نشروا على منصات أخرى أن وصولهم إلى ((إكس)) تم حظره بالفعل، بينما أعلنت ثلاث من أكبر شركات الاتصالات في البلاد أنها ستبدأ في منع الوصول من منتصف الليل (03.00 بتوقيت غرينتش يوم السبت).
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