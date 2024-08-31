50% نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام الحالي نموا بـ50%، إذ بلغت 2728 ترخيصا، في وقت شكلت فيه التراخيص الاستثمارية المصدرة في 6 أنشطة 80% من إجمالي التراخيص المصدرة، ممثلة في أنشطة التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام، وتجارة الجملة والتجزئة. صدارة المملكة
كشف تقرير وزارة الاستثمار للربع الثاني من العام الحالي صدارة المملكة للمرتبة الأولى في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنصف الأول من العام الحالي، حيث تشكل حصة المملكة من إجمالي رأس المال الجريء في المنطقة 52%، وذلك نظير تسجيل 4 صفقات بقيمة 3.3 مليار ريال، ودعم 114 مستثمرا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي.
الأعلى نموا
تصدر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأنشطة الأعلى نموا في التراخيص الاستثمارية المصدرة بـ209%، وحل نشاط الخدمات الأخرى ثانيا بـ110.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة ثالثا بـ96%، ونشاط الزراعة والغابات وصيد الأسماك رابعا بـ94%، والنقل والتخزين خامسا بـ92.5%. الأكثر تراخيص
سجل نشاط التشييد أكثر الأنشطة تراخيص مصدرة، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 737 ترخيصا مصدرا، وحلت الصناعات التحويلية ثانيا بـ469 ترخيصا مصدرا، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية ثالثا بـ318 ترخيصا مصدرا، وأنشطة المعلومات والاتصالات رابعا بـ232 ترخيصا مصدرا، ونشاط خدمات الإقامة والطعام خامسا بـ216 ترخيصا مصدرا. 3 شركات
فاقت إصدار التراخيص الاستثمارية لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة إصدار شركتي ذات المسؤولية المحدودة، وأنواع شركات أخرى، وذلك حسب الوضع القانوني للشركة، حيث بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة 2762 ترخيصا، منها 1890 ترخيصا لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ68%، وحلت شركة ذات المسؤولية المحدودة ثانيا، بإجمالي 604 تراخيص بـ23%، وأنواع شركات أخرى ثالثا، بإجمالي 268 ترخيصا بـ10%. توزيع التراخيص
تصدرت جمهورية مصر توزيع التراخيص الاستثمارية المصدرة بحسب الدول خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة بها 789 ترخيصا، وحلت الهند ثانيا بـ264 ترخيصا، واليمن ثالثا بـ251 ترخيصا، وباكستان رابعا بـ168 ترخيصا، وسوريا خامسا بـ141 ترخيصا.
Asf:
%50 نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة
2728 تراخيص استثمارية مصدرة
%80 تراخيص مصدرة لـ6 أنشطة
%52 حصة المملكة من رأس المال الجريء
3.3 مليار ريال قيمة تسجيل 4 صفقات
نشاط التعدين الأعلى نموا في التراخيص
نشاط التشييد الأكثر تراخيص مصدرة
أكثر الأنشطة نموا في التراخيص:
التعدين واستغلال المحاجر: 209%
نشاط الخدمات الأخرى: 110.5%
تجارة الجملة والتجزئة: 96%
الزراعة والغابات وصيد الأسماك: 94%
النقل والتخزين: 92.5%
أكثر الأنشطة تراخيص مصدرة:
التشييد: 737 ترخيصا
الصناعات التحويلية: 469 ترخيصا
الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية: 318 ترخيصا
المعلومات والاتصالات: 232 ترخيصا
خدمات الإقامة والطعام: 216 ترخيصا
أكثر الدول توزيعا للتراخيص المصدرة:
مصر: 789 ترخيصا
الهند: 264 ترخيصا
اليمن: 251 ترخيصا
باكستان: 168 ترخيصا
سوريا: 141 ترخيصا
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