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50% نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثاني من العام الحالي نموا بـ50%، إذ بلغت 2728 ترخيصا، في وقت شكلت فيه التراخيص الاستثمارية المصدرة في 6 أنشطة 80% من إجمالي التراخيص المصدرة، ممثلة في أنشطة التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام، وتجارة الجملة والتجزئة.
صدارة المملكة
كشف تقرير وزارة الاستثمار للربع الثاني من العام الحالي صدارة المملكة للمرتبة الأولى في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنصف الأول من العام الحالي، حيث تشكل حصة المملكة من إجمالي رأس المال الجريء في المنطقة 52%، وذلك نظير تسجيل 4 صفقات بقيمة 3.3 مليار ريال، ودعم 114 مستثمرا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي.
الأعلى نموا
تصدر نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأنشطة الأعلى نموا في التراخيص الاستثمارية المصدرة بـ209%، وحل نشاط الخدمات الأخرى ثانيا بـ110.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة ثالثا بـ96%، ونشاط الزراعة والغابات وصيد الأسماك رابعا بـ94%، والنقل والتخزين خامسا بـ92.5%.
الأكثر تراخيص
سجل نشاط التشييد أكثر الأنشطة تراخيص مصدرة، حيث بلغ إجمالي التراخيص المصدرة 737 ترخيصا مصدرا، وحلت الصناعات التحويلية ثانيا بـ469 ترخيصا مصدرا، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية ثالثا بـ318 ترخيصا مصدرا، وأنشطة المعلومات والاتصالات رابعا بـ232 ترخيصا مصدرا، ونشاط خدمات الإقامة والطعام خامسا بـ216 ترخيصا مصدرا.
3 شركات
فاقت إصدار التراخيص الاستثمارية لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة إصدار شركتي ذات المسؤولية المحدودة، وأنواع شركات أخرى، وذلك حسب الوضع القانوني للشركة، حيث بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة 2762 ترخيصا، منها 1890 ترخيصا لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ68%، وحلت شركة ذات المسؤولية المحدودة ثانيا، بإجمالي 604 تراخيص بـ23%، وأنواع شركات أخرى ثالثا، بإجمالي 268 ترخيصا بـ10%.
توزيع التراخيص
تصدرت جمهورية مصر توزيع التراخيص الاستثمارية المصدرة بحسب الدول خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة بها 789 ترخيصا، وحلت الهند ثانيا بـ264 ترخيصا، واليمن ثالثا بـ251 ترخيصا، وباكستان رابعا بـ168 ترخيصا، وسوريا خامسا بـ141 ترخيصا.
Asf:
%50 نمو التراخيص الاستثمارية المصدرة
2728 تراخيص استثمارية مصدرة
%80 تراخيص مصدرة لـ6 أنشطة
%52 حصة المملكة من رأس المال الجريء
3.3 مليار ريال قيمة تسجيل 4 صفقات
نشاط التعدين الأعلى نموا في التراخيص
نشاط التشييد الأكثر تراخيص مصدرة
أكثر الأنشطة نموا في التراخيص:
التعدين واستغلال المحاجر: 209%
نشاط الخدمات الأخرى: 110.5%
تجارة الجملة والتجزئة: 96%
الزراعة والغابات وصيد الأسماك: 94%
النقل والتخزين: 92.5%
أكثر الأنشطة تراخيص مصدرة:
التشييد: 737 ترخيصا
الصناعات التحويلية: 469 ترخيصا
الأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية: 318 ترخيصا
المعلومات والاتصالات: 232 ترخيصا
خدمات الإقامة والطعام: 216 ترخيصا
أكثر الدول توزيعا للتراخيص المصدرة:
مصر: 789 ترخيصا
الهند: 264 ترخيصا
اليمن: 251 ترخيصا
باكستان: 168 ترخيصا
سوريا: 141 ترخيصا

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