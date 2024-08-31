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500 ألف ريال تمويل الزراعة العضوية

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب الشمري لـ((الوطن))، أمس، تقديم الصندوق، منتجًا خاصًا لتمويل الزراعة العضوية بهدف تشجيع التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، وأن التمويل المقدم من الصندوق، يأتي في ظل تطور نمو نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، وزيادة الطلب على منتجاتها، وذلك بهدف المساهمة في رفع معدل الاكتفاء الذاتي في هذا المجال من خلال ضمان جودة المنتج المحلي ورفع نسبته بدلاً من الاعتماد على المستورد، إضافة إلى دعم أصحاب مشاريع الزراعة العضوية وتسويق منتجاتها.
الشركات والمؤسسات
أضاف الشمري أن التمويل المقدم، الذي تصل قيمته إلى 500 ألف ريال، يغطي الزراعة العضوية المكشوفة، والزراعة العضوية في البيوت المحمية، حيث يشمل التمويل الأسمدة المعدنية الطبيعية، ومحسنات التربة والمخصبات الحيوية، ومواد الوقاية والبذور مواد الإكثار الخضري، ومواد وكذلك وسائل المكافحة الميكانيكية والحيوية، لافتًا إلى أن الصندوق، يستهدف المزارعين والشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية من خلال تمويل تشغيلي يغطي التكاليف التشغيلية للمشروع، وحول متطلبات وشروط التمويل، أكد على ضرورة وجود شهادة التوثيق العضوي أو وثيقة التحول ((سارية الصلاحية)) صادرة من إحدى شركات التوثيق المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك وجود سجل زراعي، وأن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية.
عائد اقتصادي جديد
قال الشمري: تأتي فكرة الزراعة العضوية كنشاط جديد نسبيًا لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات العضوية، كما أنها تمثل عائدًا اقتصاديًا جديدًا للمزارعين، ومع تزايد الدور الحيوي لهذا النوع من الزراعة، الذي يحافظ على التوازن البيئي، ويُعد نظامًا شاملًا لإدارة المزارع وإنتاج الغذاء من خلال أفضل الممارسات البيئية والطبيعية، ولأهميتها في إنتاج المحصول الغذائي ورفع جودة المحصول الزراعي؛ وبحسب تعريف الصندوق فإن الزراعة العضوية عبارة عن أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا أو مواد مشتقة منها.

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