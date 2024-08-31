Sunday, 01 September 2024 07:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


51 ألف قضية تنظرها المحاكم العامة

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد القضايا العامة المنجزة 51.787 قضية حتى الربع الثالث من 2024، وعدد الأحكام الصادرة 46.742 بـ 22.666 قرارًا، ووفقا للمؤشر العدلي لوزارة العدل تصدرت منطقة الرياض بعدد القضايا العامة المنجزة بـ 19494 قضية و17090 حكمًا و10466 قرارًا، في المقابل سجلت منطقة نجران أقل عدد قضايا عامة؛ إذ سجلت القضايا المنجزة 439 قضية و389 حكمًا و169 قرارًا.
وأوضح المستشار القانوني عادل ثامر، أن المحكمة العامة تختص بجميع قضايا الإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، والدعاوى العقارية والدعاوى المستعجلة والدعاوى المالية والدعاوى المتعلقة بعقود الإنهاءات والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية وغيرها من القضايا، مشيرا إلى أن جميع القضايا في المحاكم أصبحت تشهد سرعة في الإنجاز، وذلك نتيجة التطور الكبير الذي تشهده وزارة العدل على كافة الأصعدة.
قضايا عامة بالمناطق
الحدود الشمالية
386
482 الجوف
775 تبوك
1379 حائل
1143 القصيم
1625 الشرقية
6260 عسير
2946 جازان
1284 مكة المكرمة
12851 المدينة المنورة
2723 الباحة

MENAFN31082024000089011017ID1108623116

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث