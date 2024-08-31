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أمطار الساعتين تجرف المركبات في المدينة.. والأرصاد: حالة خاصة

8/31/2024 11:36:43 PM

(MENAFN- Al Watan) سجلت المدينة المنورة أول من أمس حالة استثنائية للأمطار التي هطلت على جبل أحد، مما أدى إلى جريان السيول، وتساقط الحجارة والأتربة على الأحياء القريبة من الجبل، وجرف عدد من المركبات، بينما تسببت تراكمات المياه في عرقلة السير على الطرق الرئيسية، واعتبر المركز الوطني للأرصاد الحالة المطرية التي شهدتها المدينة حالة خاصة.
وتعرضت المدينة المنورة خلال الأسبوعين الماضيين لحالة من عدم الاستقرار في الأجواء، مما تسبب في رياح شرقية أدت إلى كسر واجهات المحلات، وسقوط بعض الأعمال الإنشائية، وتهشيم واجهات المحال التجارية، حيث وصلت سرعة الرياح في تلك الفترة إلى 75 كم/س. كما تكررت الحالة الأربعاء الماضي، ولكن بشكل أخف من السابق، ثم تكررت هذه الحالة الجمعة، ووصلت سرعة الرياح إلى 100 كم/س تزامنا مع استمرار سقوط الأمطار.
وعملت الجهات المعنية في المدينة المنورة مع بداية الحالة على تيسير الحركة المرورية بإغلاق الطرق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بينما استخدمت الأمانة الآليات الثقيلة لسحب المياه، ورفع الأتربة وآثار السيول من الطرق.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المدينة سجلت مساء الجمعة سرعة رياح بلغت 100 كم/س مع كميات أمطار بلغت 34 ملم خلال ساعتين فقط، خصوصا في منطقة جبل أحد، لتصل إلى 37 ملم في يوم كامل، وهذه الحالة قد ترقى إلى الحالة الجوية الخاصة، نظرا إلى شدة الرياح الهابطة، وكثافة الهطول المطري في فترة زمنية قصيرة.
وشهدت، السبت، أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، بينما كانت خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: نجران وحائل والقصيم وجنوب الرياض.

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