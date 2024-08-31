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فرق إسناد لمدارس الفئة الثانية من نواتج التعلم

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت وزارة التعليم، على مكاتب التعليم بمختلف الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، على ضرورة تنفيذ تحديثات النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة، وذلك بتصنيف مدارس المكتب حسب نوع الإشراف المناسب لها، وفق نتائج التقويم المدرسي في الأداء العام ومجال نواتج التعلم، فضلا عن بناء فرق من المشرفين لمساندة مدارس الفئة الثانية في مستوى الانطلاق بالأداء العام ونواتج التعلم، بحيث تتكون من 3 مشرفين بإسناد 12-15 مدرسة لكل فريق.
المشرف المقيم
أبلغت الوزارة، الإدارات التعليمية، بإسناد مدارس التربية الخاصة ورياض الأطفال بشكل مستقل لمشرفي المجال بالتنسيق مع قسم التربية الخاصة ورياض الأطفال، وتكليف المشرفين المقيمين لمدارس الفئة الثالثة في مستوى التهيئة في نواتج التعلم، وفق الضوابط مع إمكانية تكليف المشرف المقيم بمدرستين؛ خاصة في المدارس المشتركة بمدير واحد إذا دعت الحاجة، حتى تتم الموازنة من الشؤون التعليمية في إدارة التعليم، والرفع للشؤون التعليمية بحصر الاحتياج أو الزيادة في المشرفين، وبيان المشرفين المقيمين في المدارس، مشددة على أنه في حال وجود احتياج كبير جدًا في أعداد المشرفين يحول دون إمكانية تطبيق المشرف المقيم كما في بعض مكاتب التعليم في المحافظات، يتم تقديم الدعم والمساندة لمدارس المكتب بواسطة الفرق الإشرافية.
3 مستويات
صنفت الوزارة المدارس بناءً على نتائج تقارير التقويم المدرسي إلى 3 مستويات، وهي: الفئة الأول: مستوى التهيئة ((تكليف مشرف مقيم))، الفئة الثانية: مستوى الانطلاق ((فرق مساندة من 3 مشرفين))، والفئة الثالثة: مستوى تقدم وتميز عند طلب مدير المدرسة.
وشددت الوزارة، على تكليف المشرف المقيم للمدارس التي في مستوى التهيئة في نواتج التعلم في تقرير التقويم المدرسي فقط، ويمكن تكليف أكثر من مشرف مقيم لنفس المدرسة وفقًا للاحتياج والوفر، والعمل في المدرسة بنظام الدوام الكامل وتوثيق الحضور في سجلات المدرسة، ورفع النماذج المعتمدة للعمل في نظام نور.
الاحتياج التعليمي
حددت الإدارة العامة لشؤون المعلمين في وزارة التعليم، نحو 7 ضوابط بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية للتعليم عن بعد لسد الاحتياج التعليمي ((كليًا أو جزئيًا)) داخل الإدارة التعليمية، وكليًا بين إدارات التعليم أو القطاعات أو المدارس التي تتجاوز مسافة الانتداب، ولا يترتب على التكليف عن بعد أي مزايا مالية، ويكون من ضمن النصاب التدريسي للعمل حسب رتبته التعليمية.
ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية
01- يكون سد الاحتياج التعليمي عن بعد أولًا داخل القطاع ثم داخل الإدارة العامة التعليمية ثم بين إدارات التعليم العامة.
02- في حال وجود احتياج لا يمكن سده من داخل إدارة التعليم، يتم رفع طلب من خلال النظام الإلكتروني، وتتولى الإدارة العامة لشؤون المعلمين إكمال ما يلزم.
03- بعد وصول الطلب للإدارة العامة لشؤون المعلمين، يتم تحويله من خلال النظام الإلكتروني للإدارة التي بها الوفر لتحديد المعلم الذي يمكن تكليفه، وتستكمل إجراءات التكليف من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين.
04- يؤدي المعلم حصصه الصفية المكلف بها عن بعد في مدرسته الأساسية في أثناء الدوام الرسمي من خلال منصة مدرستي، والتقنيات المساعدة على ذلك.
05- تجري متابعة المعلم المكلف عن بعد بين الإدارات التعليمية من قبل الإدارة التعليمية المكلف فيها.
06- يتم التنسيق بين مدير المدرسة الأساسية والمدرسة المكلف فيها، فيما يخص الأداء الوظيفي والحضور والانصراف بالتنسيق مع الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.
07- وضع آلية للإشراف على الحصص الصفية، التي تدرس عن بعد من قبل مدير المدرسة لضمان سير العملية التعليمية.

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