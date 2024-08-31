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القضايا العمالية تتراجع ومؤشرات الصلح ترتفع

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع مؤشر الصلح في دعاوي القضايا العمالية ضمن مبادرة تحسين ظروف العمل للوافدين 78% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث أسهمت في تقليل تدفق القضايا على المحاكم العمالية، والمحافظة على العلاقة التعاقدية، في وقت صرفت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 900 مليون ريال لبرنامج التوطين، ليصل ما تم صرفه منذ بداية البرنامج إلى 4 مليارات ريال، وتوظيف 14 ألف مواطن ومواطنة ضمن البرنامج، ليصل إجمالي التوظيف إلى 172 ألف موظف وموظفة.
42 ألف تأشيرة
كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للربع الثاني من العام الحالي إصدار 42.853 ألف تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن في مجالات متنوعة خلال موسم الحج الماضي، وتدريب 10 آلاف مستفيد في برامج التوطين الذي يستهدف تدريبات نوعية وتخصصية، تهدف إلى رفع نسبة الاستدامة للسعوديين في سوق العمل، ودعم المستفيدين بـ4 حوافز ممثلة في: حافز دعم الأجور، وحافز التدريب، وحافز استدامة الأفراد، وحافز استدامة المنشآت، وتمديد مدة تأمين السكن المؤقت لعام إضافي لـ57 من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمواطنين الملاك المُسكنين مؤقتا، وتمديد السكن المؤقت لعام إضافي لـ307 مستفيدين في محافظة جدة.
9712 فرصة
بلغ إجمالي الفرص الوظيفية النوعية التي تمت توفيرها خلال النصف الأول من العام الحالي 9712 فرصة وظيفية، وبلغ إجمالي الذين تم توظيفهم من السعوديين أكثر من 38 ألف سعودي، وتم التحقق من امتثال المنشآت لقرار توطين المهن، الممثلة في: طب الأسنان، والصيدلة، والمهن الصحية، والأجهزة الطبية، ووظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومهن الهندسة وإدارة المشاريع، والمهن القانونية، ومهن التسويق والمشتريات والمبيعات والمحاسبة، وتمكين 6178 مستفيدا من الضمان الاجتماعي عبر توفير فرص توظيفية مناسبة لمؤهلاتهم للالتحاق بسوق العمل، وتمكين 1299 مستفيدا عبر مسار المشاريع الريادية.
99% مباشرة
وصل إجمالي مباشرة البلاغات العالية الخطورة 99%، مما يعكس قدرة الوزارة على سرعة الاستجابة والكفاءة، والإسهام في بناء بيئة أسرية آمنة وخالية من العنف، وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات الاجتماعية، بينما بلغ مؤشر رضا المستفيدين عن الخدمات 87%، وتم تدشين 3 فروع افتراضية لمكاتب العمل في نجران والحدود الشمالية والجوف، وتدريب أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة في الجوانب السلوكية والإدارية والقيادية، وتأسيس 5 تعاونيات جديدة في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، وحائل، والأحساء، وعسير.
تأشيرات وتوطين
%78 ارتفاع مؤشر الصلح بالدعاوى العمالية
4 مليارات ريال صرفت لبرامج التوطين
172 ألف موظف ضمن برنامج التوطين
إصدار 42.8 ألف تأشيرة عمل موسمية
توفير 9712 فرصة وظيفية نوعية
%99 مباشرة البلاغات العالية الخطورة
%87 رضا المستفيدين عن الخدمات
تأسيس 5 تعاونيات جديدة
تدشين 3 فروع افتراضية في 3 مناطق
تدريب 8 آلاف في الجوانب السلوكية والإدارية والقيادية
توظيف 38 ألف سعودي في 6 أشهر
4 حوافز مقدمة لمستفيدي التوطين

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