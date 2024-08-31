800 معلم صيني والبداية بـ6 مناطق

(MENAFN
- Al Watan)
استقبلت 6 مناطق تعليمية، ممثلة في: الرياض وجازان وجدة والشرقية وتبوك وينبع، المعلمين الصينيين بالورود والقهوة السعودية، وذلك تمهيدا لبدء مهام عملهم التدريسي خلال العام الدراسي الحالي، في وقت علمت فيه ((الوطن)) أن الصين ستوفد 800 معلم ومعلمة لتدريس اللغة الصينية في المملكة، وأن عدد الواصلين منهم على دفعات إلى الآن بلغ 175 معلما ومعلمة.
لقاء تعريفي
نفذت وزارة التعليم
لقاء تعريفيا للمعلمين الصينين بعد قدومهم للمملكة، اشتمل على تنظيم ورش العمل، وتعريفهم بنظام التعليم في المملكة، وتنظيم زيارات ميدانية للمعالم الثقافية والحضارية، وتنفيذ فعاليات للتعريف بالثقافة السعودية، وذلك بالتعاون مع المشروع الوطني سلام للتواصل الحضاري، وتنفيذ جولات سياحية متعددة، واطلاعهم على مهامهم خلال العام الدراسي.
يأتي ذلك في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، وعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
تحدٍ كبير
يدخل طلاب وطالبات المملكة في تحدٍ جديد لاكتساب تعلم اللغة الصينية، التي لن تكون عائقا أمام إتقانهم وتعلمهم وتميزهم وريادتهم تعليميا على مستوى العالم. وتتكون اللغة الصينية من 48 ألف رمز، وسيتم العمل على تدريس المنهج الصيني في حصتين أسبوعيا للتعليم الثانوي، و3 حصص أسبوعية للتعليم المتوسط.
وتعد مبادرة تعليم اللغة الصينية بالمملكة خطوة إستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف تعزيز التنوع الثقافي واللغوي، والإسهام في إعداد جيل قادر على التواصل بفعالية كبيرة مع مختلف الثقافات العالمية، وتهيئة الطلاب والطالبات لفهم اللغة والثقافة الصينية، وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين، وزيادة الروابط التجارية والثقافية.
استقبال كبير
استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المعلمين والمعلمات الصينيين بالفل والورود، حيث ستنطلق مهام عملهم في تدريس مادة اللغة الصينية بعدد من مدارس التعليم العام في المنطقة خلال العام الدراسي الحالي.
وبينت الإدارة أن وصول المعلمين والمعلمات إلى جازان يأتي ضمن المشروع الوطني والإستراتيجي لتعليم الطلاب والطالبات مادة اللغة الصينية في 6 إدارات تعليمية على مستوى المملكة، وذلك لتمكين طلبة الإدارات التعليمية المستهدفة من تعلم اللغة الصينية ابتداء من الصف الأول المتوسط مع بداية العام الحالي في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، مما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدة عزمها على تنفيذ برنامج تهيئة، للمساعدة في اندماج المعلمين والمعلمات الصينيين والصينيات في بيئة العمل بمدارس المنطقة.
اللغة الصينية
6 مناطق تعليمية تتجهز لتدريس اللغة الصينية
800 معلم صيني للتدريس في المملكة
175 معلما صينيا وصلوا إلى المملكة
6 أهداف لمشروع تعلم الصينية
تحد كبير يعزز ريادة تعليم الطلاب والطالبات
48 ألف رمز للغة الصينية
5 حصص أسبوعية للمتوسط والثانوي
5 فعاليات منفذة للصينيين
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