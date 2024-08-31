Sunday, 01 September 2024 07:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


800 معلم صيني والبداية بـ6 مناطق

8/31/2024 11:36:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت 6 مناطق تعليمية، ممثلة في: الرياض وجازان وجدة والشرقية وتبوك وينبع، المعلمين الصينيين بالورود والقهوة السعودية، وذلك تمهيدا لبدء مهام عملهم التدريسي خلال العام الدراسي الحالي، في وقت علمت فيه ((الوطن)) أن الصين ستوفد 800 معلم ومعلمة لتدريس اللغة الصينية في المملكة، وأن عدد الواصلين منهم على دفعات إلى الآن بلغ 175 معلما ومعلمة.
لقاء تعريفي
نفذت وزارة التعليم لقاء تعريفيا للمعلمين الصينين بعد قدومهم للمملكة، اشتمل على تنظيم ورش العمل، وتعريفهم بنظام التعليم في المملكة، وتنظيم زيارات ميدانية للمعالم الثقافية والحضارية، وتنفيذ فعاليات للتعريف بالثقافة السعودية، وذلك بالتعاون مع المشروع الوطني سلام للتواصل الحضاري، وتنفيذ جولات سياحية متعددة، واطلاعهم على مهامهم خلال العام الدراسي.
يأتي ذلك في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، وعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.
تحدٍ كبير
يدخل طلاب وطالبات المملكة في تحدٍ جديد لاكتساب تعلم اللغة الصينية، التي لن تكون عائقا أمام إتقانهم وتعلمهم وتميزهم وريادتهم تعليميا على مستوى العالم. وتتكون اللغة الصينية من 48 ألف رمز، وسيتم العمل على تدريس المنهج الصيني في حصتين أسبوعيا للتعليم الثانوي، و3 حصص أسبوعية للتعليم المتوسط.
وتعد مبادرة تعليم اللغة الصينية بالمملكة خطوة إستراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف تعزيز التنوع الثقافي واللغوي، والإسهام في إعداد جيل قادر على التواصل بفعالية كبيرة مع مختلف الثقافات العالمية، وتهيئة الطلاب والطالبات لفهم اللغة والثقافة الصينية، وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين، وزيادة الروابط التجارية والثقافية.
استقبال كبير
استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المعلمين والمعلمات الصينيين بالفل والورود، حيث ستنطلق مهام عملهم في تدريس مادة اللغة الصينية بعدد من مدارس التعليم العام في المنطقة خلال العام الدراسي الحالي.
وبينت الإدارة أن وصول المعلمين والمعلمات إلى جازان يأتي ضمن المشروع الوطني والإستراتيجي لتعليم الطلاب والطالبات مادة اللغة الصينية في 6 إدارات تعليمية على مستوى المملكة، وذلك لتمكين طلبة الإدارات التعليمية المستهدفة من تعلم اللغة الصينية ابتداء من الصف الأول المتوسط مع بداية العام الحالي في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، مما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدة عزمها على تنفيذ برنامج تهيئة، للمساعدة في اندماج المعلمين والمعلمات الصينيين والصينيات في بيئة العمل بمدارس المنطقة.
اللغة الصينية
6 مناطق تعليمية تتجهز لتدريس اللغة الصينية
800 معلم صيني للتدريس في المملكة
175 معلما صينيا وصلوا إلى المملكة
6 أهداف لمشروع تعلم الصينية
تحد كبير يعزز ريادة تعليم الطلاب والطالبات
48 ألف رمز للغة الصينية
5 حصص أسبوعية للمتوسط والثانوي
5 فعاليات منفذة للصينيين

MENAFN31082024000089011017ID1108623112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث