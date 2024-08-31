الأخضر يتدرب على فترتين

(MENAFN
- Al Watan)
كثف المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة إندونيسيا، الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجرى مرانا، أمس، على فترتين صباحية ومسائية، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، إذ خصصت الفترة الصباحية للتدريبات التنشيطية في النادي الصحي، فيما أقيمت في الحصة المسائية حصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.
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