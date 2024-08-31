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الأخضر يتدرب على فترتين

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة إندونيسيا، الخميس المقبل، لحساب الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأجرى مرانا، أمس، على فترتين صباحية ومسائية، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، إذ خصصت الفترة الصباحية للتدريبات التنشيطية في النادي الصحي، فيما أقيمت في الحصة المسائية حصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

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