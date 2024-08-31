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ديربي الحربي يولع بين القطبين

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل إثارة سوق الانتقالات الصيفية حتى الساعات الأخيرة، إذ يتنافس النصر والهلال على صفقة محلية من الجار الشباب.
وكشفت مصادر أن النصر قدم عرضًا مغريًا للشباب من أجل ضم الظهير الدولي، متعب الحربي، مقابل 80 مليون ريال إضافة إلى البرازيلي أليكس تيليس، وأضافت أن الشباب يرغب في الحصول على خدمات لاعب الوسط، مختار علي، أيضًا ضمن الصفقة، إضافة إلى إمكانية استبدال تيليس بالسنغالي، ساديو ماني.
وأشارت إلى أن الشباب لم يرد حتى الآن بصورة رسمية على عرض النصر، لافتة إلى أنه ((حال اشترط إدخال ماني في الصفقة فإن ذلك يعني عدم إتمامها، لأن النادي الأصفر لن يوافق على رحيل النجم السنغالي)). ويعد الحربي أحد أهداف الهلال في سوق الانتقالات الحالية، وتقدم بعرض رسمي ضخم قبل أسبوع، لكن الشباب رفضه.
وتضمن عرض الزعيم وقتها 83 مليون ريال، إضافةً إلى انتقال محمد البريك، مع التكفل براتبه، وإعارة مصعب الجوير.

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