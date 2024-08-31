ديربي الحربي يولع بين القطبين

(MENAFN
- Al Watan)
تتواصل إثارة سوق الانتقالات الصيفية حتى الساعات الأخيرة، إذ يتنافس النصر والهلال على صفقة
محلية من الجار الشباب.
وكشفت مصادر أن النصر قدم عرضًا مغريًا للشباب من أجل ضم الظهير الدولي، متعب الحربي، مقابل 80 مليون ريال إضافة إلى البرازيلي أليكس تيليس، وأضافت أن الشباب يرغب في الحصول على خدمات لاعب
الوسط، مختار علي، أيضًا ضمن الصفقة، إضافة إلى إمكانية استبدال تيليس بالسنغالي، ساديو ماني.
وأشارت إلى أن الشباب لم يرد حتى الآن بصورة رسمية على عرض النصر، لافتة إلى أنه ((حال اشترط إدخال ماني في الصفقة فإن ذلك يعني عدم إتمامها، لأن النادي الأصفر لن يوافق على رحيل النجم السنغالي)). ويعد الحربي أحد أهداف الهلال في سوق الانتقالات الحالية، وتقدم بعرض رسمي ضخم قبل أسبوع، لكن الشباب رفضه.
وتضمن عرض الزعيم وقتها 83 مليون ريال، إضافةً إلى انتقال محمد البريك، مع التكفل براتبه، وإعارة مصعب الجوير.
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