تقارب النقاط يشعل Yelo
التاريخ
8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تختتم، اليوم، منافسات الجولة الثالثة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ4 مواجهات، فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يتواجه أبها ((3 نقاط))، وأحد ((4 نقاط))، وعلى ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي الجبيل ((نقطة واحدة))، ونيوم ((6 نقاط))، ويتقابل على ملعب نادي العروبة بالجوف، الجندل ((بلا نقاط))، والعربي ((نقطة واحدة))، ويستقبل الجبلين ((بلا نقاط))، نظيره البكيرية ((نقطة واحدة))، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.
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