Sunday, 01 September 2024 07:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تقارب النقاط يشعل Yelo

8/31/2024 11:36:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة الثالثة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ4 مواجهات، فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يتواجه أبها ((3 نقاط))، وأحد ((4 نقاط))، وعلى ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية يلتقي الجبيل ((نقطة واحدة))، ونيوم ((6 نقاط))، ويتقابل على ملعب نادي العروبة بالجوف، الجندل ((بلا نقاط))، والعربي ((نقطة واحدة))، ويستقبل الجبلين ((بلا نقاط))، نظيره البكيرية ((نقطة واحدة))، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.

MENAFN31082024000089011017ID1108623109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث