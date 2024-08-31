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((المواصلات)) تنشر قائمة الشركات المرخصة لنقل الطلبة

8/31/2024 7:22:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التربية: 4 نقاط مواصلات مستحدثة بسترة

تزامنا‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬دعت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬مركبة‭ ‬نقل‭ ‬طلاب‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬أبنائهم‭ ‬وضمان‭ ‬حقوقهم‭.‬

وأعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬قائمة‭ ‬أسماء‭ ‬الشركات‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬وقائمة‭ ‬أخرى‭ ‬بأسماء‭ ‬الأفراد‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬الإجمالي‭ ‬498‭ ‬شركة‭ ‬وفردا‭ ‬مرخصا‭ ‬لهم‭ ‬بنقل‭ ‬الطلبة‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأفراد‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬423‭ ‬فردا،‭ ‬و75‭ ‬شركة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬اتخذت‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتخصيص‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬مواصلات‭ ‬مستحدثة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬المواصلات‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬ساكني‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تشغيلها‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لبدء‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمواقع‭ ‬نقاط‭ ‬المواصلات‭ ‬المخصصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدارس‭ ‬التابعة‭ ‬لمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬وما‭ ‬جاورها،‭ ‬والتي‭ ‬تخدم‭ ‬الطلبة‭ ‬الساكنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭.‬

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