((المواصلات)) تنشر قائمة الشركات المرخصة لنقل الطلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التربية: 4 نقاط مواصلات مستحدثة بسترة
تزامنا مع موسم العودة إلى المدارس، دعت وزارة المواصلات والاتصالات أولياء الأمور إلى اختيار مركبة نقل طلاب مرخصة من أجل سلامة أبنائهم وضمان حقوقهم.
وأعلنت الوزارة قائمة أسماء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الطلبة وقائمة أخرى بأسماء الأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط نقل الطلبة والذي بلغ عددهم الإجمالي 498 شركة وفردا مرخصا لهم بنقل الطلبة. وبلغ عدد الأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط نقل الطلبة 423 فردا، و75 شركة.
وعلى صعيد متصل، أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتخصيص 4 نقاط مواصلات مستحدثة في منطقة شرق سترة لتوفير خدمات المواصلات للطلبة من ساكني المنطقة، وسيتم تشغيلها اعتباراً من اليوم الأول لبدء الدوام المدرسي، كما سيتم توفير التفاصيل المتعلقة بمواقع نقاط المواصلات المخصصة من قبل المدارس التابعة لمنطقة سترة وما جاورها، والتي تخدم الطلبة الساكنين في منطقة شرق سترة.
كلمات دالة
MENAFN31082024000055011008ID1108622962
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.