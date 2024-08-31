(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تشهد الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية تفاعلا بارزا في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في عدد من المجمعات الحديثة إلى جانب التخطيط في تنفيذ عدد من المشاريع في المجمعات التي تفتقد البنية التحتيــة في قرى شارع النخيل، ويأتي ذلك التوجه في إطار استراتيجية الحكومة لإنجاز رزمة من مشاريع البنية التحتية وتوفير البيئة الصحية الصالحة لمعيشة السكان في المجمعات الحديثة، وأن تلك السياسة تحظى بمتابعة وزير الأشغال المهندس إبراهيم بن حسن الحواج ووكيل وزارة الأشغال المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة. صرح بذلك رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الأولى الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي. وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي في مجمع 522 جرى العمل على إدراجه ضمن رزمة المشاريع التنموية للحكومة منذ الدورة البلدية الخامسة 2018-2022، وتم اعتماده ضمن مجموعة المشاريع في الدورة البلدية السادسة 2022-2026، وتعزيزا لأهداف ذلك التوجه تم تنظيم اجتماع مشترك لبحث مستجدات مشروع شبكة الصرف الصحي في مجمع 522 في قرية باربار بحضور ممثلين من مكتب وكيل وزارة الأشغال وإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي إلى جانب ممثلين من الشركة المتعهدة بتنفيذ المشروع.
ونوه شبر الوداعي إلى ان الاجتماع بدأ بتقديم مهندس المشروع في شركة الدور للمقاولات عرضا تفصيليا للمشروع بين في سياقه أن المشروع تم ترسيته على شركة الدور للحفريات ومقاولات البناء بقيمة كلية 827.969 دينارا بحرينيا، ويشمل المشروع بناء شبكة الصرف الصحي بطول 3.5 كيلومترات للخطوط الرئيسية وإنشاء 114 غرفة تفتيش رئيسية وخطوط فرعية بطول 1.4 كيلومتر و194 غرفة تفتيش فرعية، ويتضمن المشروع إعادة تأهيل الشوارع إلى سابق عهدها حيث يجري العمل على فرشها بنخالة الاسفلت. وأشار مهندس المشروع إلى ان مشروع الصرف الصحي في المجمع يخدم 190 عقارا، وتم البدء في تنفيذ المشروع في تاريخ 1 اكتوبر 2023م وتمتد مرحلة تنفيذ المشروع إلى تاريخ 31 مارس 2025م أي بواقع 18 شهرا، وأكد أنه تم انجاز 60 % من المشروع و90 % من الخطوط الرئيسية و65 % من الخطوط الفرعية وتوصيل 13 عقارا من أصل 190 عقارا بالشبكة الجديدة.
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