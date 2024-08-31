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اجتماع مشترك لبحث مستجدات مشروع شبكة الصرف الصحي في مجمع 522 في قرية باربار

8/31/2024 7:22:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشهد‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تفاعلا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬الحديثة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التخطيط‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬التي‭ ‬تفتقد‭ ‬البنية‭ ‬التحتيــة‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬شارع‭ ‬النخيل،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬الحكومة‭ ‬لإنجاز‭ ‬رزمة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الصحية‭ ‬الصالحة‭ ‬لمعيشة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬السياسة‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬522‭ ‬جرى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إدراجه‭ ‬ضمن‭ ‬رزمة‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬للحكومة‭ ‬منذ‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬الخامسة‭ ‬2018‭-‬2022،‭ ‬وتم‭ ‬اعتماده‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬البلدية‭ ‬السادسة‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬وتعزيزا‭ ‬لأهداف‭ ‬ذلك‭ ‬التوجه‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬لبحث‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬522‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وإدارة‭ ‬تخطيط‭ ‬ومشاريع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬المتعهدة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المشروع‭.‬

ونوه‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬بدأ‭ ‬بتقديم‭ ‬مهندس‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الدور‭ ‬للمقاولات‭ ‬عرضا‭ ‬تفصيليا‭ ‬للمشروع‭ ‬بين‭ ‬في‭ ‬سياقه‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬تم‭ ‬ترسيته‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬الدور‭ ‬للحفريات‭ ‬ومقاولات‭ ‬البناء‭ ‬بقيمة‭ ‬كلية‭ ‬827‭.‬969‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بطول‭ ‬3‭.‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬للخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬وإنشاء‭ ‬114‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬رئيسية‭ ‬وخطوط‭ ‬فرعية‭ ‬بطول‭ ‬1‭.‬4‭ ‬كيلومتر‭ ‬و194‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬فرعية،‭ ‬ويتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الشوارع‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فرشها‭ ‬بنخالة‭ ‬الاسفلت‭. ‬وأشار‭ ‬مهندس‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬يخدم‭ ‬190‭ ‬عقارا،‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023م‭ ‬وتمتد‭ ‬مرحلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2025م‭ ‬أي‭ ‬بواقع‭ ‬18‭ ‬شهرا،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬انجاز‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬و90 % ‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬و65 % ‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الفرعية‭ ‬وتوصيل‭ ‬13‭ ‬عقارا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬190‭ ‬عقارا‭ ‬بالشبكة‭ ‬الجديدة‭.‬

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