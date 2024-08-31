اجتماع مشترك لبحث مستجدات مشروع شبكة الصرف الصحي في مجمع 522 في قرية باربار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوه‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬بدأ‭ ‬بتقديم‭ ‬مهندس‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الدور‭ ‬للمقاولات‭ ‬عرضا‭ ‬تفصيليا‭ ‬للمشروع‭ ‬بين‭ ‬في‭ ‬سياقه‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬تم‭ ‬ترسيته‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬الدور‭ ‬للحفريات‭ ‬ومقاولات‭ ‬البناء‭ ‬بقيمة‭ ‬كلية‭ ‬827‭.‬969‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بطول‭ ‬3‭.‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬للخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬وإنشاء‭ ‬114‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬رئيسية‭ ‬وخطوط‭ ‬فرعية‭ ‬بطول‭ ‬1‭.‬4‭ ‬كيلومتر‭ ‬و194‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬فرعية،‭ ‬ويتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الشوارع‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهدها‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فرشها‭ ‬بنخالة‭ ‬الاسفلت‭. ‬وأشار‭ ‬مهندس‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬يخدم‭ ‬190‭ ‬عقارا،‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023م‭ ‬وتمتد‭ ‬مرحلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬مارس‭ ‬2025م‭ ‬أي‭ ‬بواقع‭ ‬18‭ ‬شهرا،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬انجاز‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬و90 % ‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬و65 % ‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الفرعية‭ ‬وتوصيل‭ ‬13‭ ‬عقارا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬190‭ ‬عقارا‭ ‬بالشبكة‭ ‬الجديدة‭.‬

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