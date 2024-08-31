عبدالله عبداللطيف مندوب البحرين لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CTBTO

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المتخصصة،‭ ‬وأهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ ‬لدرء‭ ‬المخاطر‭ ‬والتهديدات‭ ‬النووية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سياسة‭ ‬المملكة‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل‭ ‬ومنع‭ ‬انتشارها‭ ‬بما‭ ‬يصون‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحب‭ ‬السكرتير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنظمة‭ ‬معاهدة‭ ‬الحظر‭ ‬الشامل‭ ‬للتجارب‭ ‬النووية‭ ‬بالسفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬ودعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبير‭ ‬والمستمر‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المعاهدة‭.‬

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