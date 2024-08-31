عبدالله عبداللطيف مندوب البحرين لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدم السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله أمس أوراق اعتماده كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (
CTBTO )، إلى السيد روبيرت فلويد السكرتير التنفيذي للمنظمة، وذلك بمقر المنظمة في مكتب الأمم المتحدة في فيينا في مركز فيينا الدولي بالنمسا.
وخلال اللقاء أكد المندوب الدائم حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وأهمية تفعيل التعاون ودعم الجهود الدولية المشتركة لدرء المخاطر والتهديدات النووية، مؤكدًا سياسة المملكة الثابتة في دعم الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما يصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
من جانبه، رحب السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالسفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، معربًا عن تمنياته له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مثنيًا على جهود ودعم مملكة البحرين الكبير والمستمر لتحقيق أهداف المعاهدة.
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