ضربات دامية في روسيا وأوكرانيا وزيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬خاركيف‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وخمسة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬أوكراني‭ ‬على‭ ‬بيلغورود‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬أفادت‭ ‬أيضا‭ ‬بسقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الجرحى‭. ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إقالة‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬تحطم‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬سلمها‭ ‬حلفاء‭ ‬كييف‭ ‬الغربيون‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬دام‭ ‬نحو‭ ‬عامين‭. ‬

ميدانيا،‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إن‭ ‬خاركيف،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬أوكرانية‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الروسية،‭ ‬استُهدفت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بقنبلة‭ ‬روسية‭ ‬موجهة،‭ ‬وهي‭ ‬سلاح‭ ‬مدمر‭. ‬ووفقا‭ ‬لإيغور‭ ‬تيريخوف،‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬قبل‭ ‬الحرب،‭ ‬فقد‭ ‬أصيب‭ ‬مبنى‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬طبقة‭ ‬وقُتل‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬14‭ ‬عاما‭. ‬

كما‭ ‬أسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬59‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بجروح،‭ ‬بينهم‭ ‬تسعة‭ ‬أطفال‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و16‭ ‬عاما،‭ ‬وفقا‭ ‬للحاكم‭ ‬الإقليمي‭ ‬أوليغ‭ ‬سينيغوبوف‭. ‬وسمع‭ ‬أحد‭ ‬صحفيي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬ونشر‭ ‬حاكم‭ ‬المنطقة‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يُظهر‭ ‬سيارات‭ ‬وشققا‭ ‬سكنية‭ ‬تشتعل‭ ‬فيها‭ ‬النيران‭ ‬ويتصاعد‭ ‬منها‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬كثيف‭. ‬

وشدد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتحدث‮»‬‭ ‬لو‭ ‬سمح‭ ‬الغرب‭ ‬لبلاده‭ ‬باستهداف‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬بالصواريخ‭ ‬البعيدة‭ ‬المدى‭ ‬التي‭ ‬زُوّدت‭ ‬بها‭. ‬وقد‭ ‬رفضت‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ذلك‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭. ‬وقال‭ ‬زيلينسكي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬قرارات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬شركائنا‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذا‭ ‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬سبب‭ ‬منطقي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬دفاع‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي،‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصيب‭ ‬37‭ ‬آخرون‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬أوكراني‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬الحدودية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الحاكم،‭ ‬متهما‭ ‬كييف‭ ‬باستخدام‭ ‬قنابل‭ ‬عنقودية‭. ‬وقال‭ ‬فياتشيسلاف‭ ‬غلادكوف‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬شنته‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بواسطة‭ ‬قنابل‭ ‬عنقودية‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬راجمات‭ ‬صواريخ‭ ‬طراز‭ (‬إم‭ ‬إل‭ ‬آر‭ ‬إس‭ ‬فامباير‭) ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬بيلغورود‭ ‬ومنطقة‭ ‬بيلغورود‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬المصابين‭ ‬ستة‭ ‬أطفال‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬خطرة‮»‬‭. ‬ولحقت‭ ‬أضرار‭ ‬بثلاثة‭ ‬مبان‭ ‬سكنية‭ ‬وبمبانٍ‭ ‬أخرى‭. ‬

وتُعتبر‭ ‬الذخائر‭ ‬العنقودية‭ ‬التي‭ ‬تسلمت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عددا‭ ‬منها‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬لأنها‭ ‬تنثر‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬صغيرة‭ ‬تشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭. ‬ويحظر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬وخصوصا‭ ‬الأوروبية،‭ ‬استعمال‭ ‬هذه‭ ‬الذخائر‭. ‬وسط‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬أعلن‭ ‬زيلينسكي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إقالة‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬ميكولا‭ ‬أوليشتشوك‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬تحطم‭ ‬مقاتلة‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تسلمتها‭ ‬كييف‭. ‬

وكتب‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭: ‬‮«‬قررت‭ ‬استبدال‭ ‬قائد‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬مرسوم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الرئاسة‭. ‬ولم‭ ‬يوضح‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬تحطم‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إف‭-‬16،‭ ‬تسلمتها‭ ‬كييف‭ ‬أخيرا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بعدما‭ ‬طالبت‭ ‬بها‭ ‬تكرارا‭ ‬طوال‭ ‬عامين‭. ‬