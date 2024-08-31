ضربات دامية في روسيا وأوكرانيا وزيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كييف - (أ ف ب): قُتل سبعة أشخاص على الأقل يوم الجمعة في غارات روسية على خاركيف في أوكرانيا وخمسة آخرون في قصف أوكراني على بيلغورود في روسيا، وفقا للسلطات المحلية التي أفادت أيضا بسقوط عشرات الجرحى. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة قائد القوات الجوية بعد أيام على تحطم مقاتلة من طراز إف-16 وهي من المعدات العسكرية التي سلمها حلفاء كييف الغربيون مؤخرا إلى كييف بعد انتظار دام نحو عامين.
ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية إن خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية وتقع في الشمال الشرقي على بعد نحو أربعين كيلومترا من الحدود الروسية، استُهدفت يوم الجمعة بقنبلة روسية موجهة، وهي سلاح مدمر. ووفقا لإيغور تيريخوف، رئيس بلدية المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة قبل الحرب، فقد أصيب مبنى مكون من 11 طبقة وقُتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم فتاة تبلغ 14 عاما.
كما أسفر الهجوم عن إصابة 59 شخصا على الأقل بجروح، بينهم تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاما، وفقا للحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف. وسمع أحد صحفيي وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية في المكان. ونشر حاكم المنطقة مقطع فيديو يُظهر سيارات وشققا سكنية تشتعل فيها النيران ويتصاعد منها دخان أسود كثيف.
وشدد زيلينسكي على أن «هذه الضربة لم تكن لتحدث» لو سمح الغرب لبلاده باستهداف روسيا في العمق بالصواريخ البعيدة المدى التي زُوّدت بها. وقد رفضت معظم الدول الغربية حتى الآن ذلك خوفا من التصعيد مع موسكو. وقال زيلينسكي: «نحن في حاجة إلى قرارات قوية من شركائنا لوضع حد لهذا الإرهاب»، مضيفا: «لا سبب منطقي للحد من دفاع أوكرانيا».
في الجانب الروسي، قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 37 آخرون يوم الجمعة في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، وفق ما أفاد الحاكم، متهما كييف باستخدام قنابل عنقودية. وقال فياتشيسلاف غلادكوف إن هذا الهجوم «شنته القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة قنابل عنقودية أطلقت من راجمات صواريخ طراز (إم إل آر إس فامباير) على مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود». وأضاف عبر تطبيق تلغرام أن بين المصابين ستة أطفال ثلاثة منهم «في حال خطرة». ولحقت أضرار بثلاثة مبان سكنية وبمبانٍ أخرى.
وتُعتبر الذخائر العنقودية التي تسلمت أوكرانيا عددا منها وخصوصا من الولايات المتحدة مثيرة للجدل لأنها تنثر عبوات ناسفة صغيرة تشكل خطورة على المدنيين. ويحظر عدد كبير من الدول، وخصوصا الأوروبية، استعمال هذه الذخائر. وسط هذه التطورات أعلن زيلينسكي يوم الجمعة إقالة قائد القوات الجوية ميكولا أوليشتشوك غداة إعلان تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية الصنع سبق أن تسلمتها كييف.
وكتب زيلينسكي على تلغرام: «قررت استبدال قائد سلاح الجو في القوات المسلحة الأوكرانية»، بعد نشر مرسوم في هذا الصدد على موقع الرئاسة. ولم يوضح زيلينسكي أسباب هذا القرار الذي يأتي غداة إعلان تحطم مقاتلة من طراز إف-16، تسلمتها كييف أخيرا من الدول الغربية بعدما طالبت بها تكرارا طوال عامين.
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