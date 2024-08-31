سبالينكا تتجاوز بداية متعثرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): تجاوزت أرينا سبالينكا وصيفة بطلة العام الماضي بدايتها المتعثرة لتفوز 2-6 و6-1 و6-2 على إيكاترينا ألكسندروفا في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمس السبت.
ودخلت سبالينكا وألكسندروفا إلى ملعب آرثر آش والمشجعون ما زالوا يلتقطون أنفاسهم بعد فوز أليكسي بوبيرين على حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش، وبدأ الثنائي مباراتهما في الساعة 12 وثماني دقائق صباحا بالتوقيت المحلي.
وبدا إنهاء المباراة بسرعة مستبعدا بعدما ارتكبت سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مجموعة من الأخطاء السهلة وخسرت لاعبة روسيا البيضاء المجموعة الافتتاحية بعد 33 دقيقة.
وقالت سبالينكا «لا أعرف ماذا فعلت، كنت أحاول فقط البقاء هادئة، ووضع أكبر عدد ممكن من الضربات على الجانب الآخر. لعبت (ألكسندروفا) بطريقة لا تصدق في المجموعة الأولى وكان من الصعب حقا تغيير ذلك».
وقالت «أنا سعيدة حقا لأنني تمكنت من قلب هذه المباراة وتحقيق هذا الفوز الصعب للغاية».
وخسرت سبالينكا إرسالها بشكل مفاجئ عندما كانت متقدمة 5-صفر في المجموعة الفاصلة، لكنها وجهت الضربة القاضية على الفور إلى ألكسندروفا المتراجعة بضربة خلفية ناجحة لإسعاد الجماهير التي بقيت حولها.
وقالت سبالينكا مع اقتراب الساعة من الثانية صباحا بالتوقيت المحلي «شكرا جزيلا على البقاء حتى وقت متأخر».
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