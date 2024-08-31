سبالينكا تتجاوز بداية متعثرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬تجاوزت‭ ‬أرينا‭ ‬سبالينكا‭ ‬وصيفة‭ ‬بطلة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بدايتها‭ ‬المتعثرة‭ ‬لتفوز‭ ‬2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬على‭ ‬إيكاترينا‭ ‬ألكسندروفا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتنس‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

ودخلت‭ ‬سبالينكا‭ ‬وألكسندروفا‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬آرثر‭ ‬آش‭ ‬والمشجعون‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يلتقطون‭ ‬أنفاسهم‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬أليكسي‭ ‬بوبيرين‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬وبدأ‭ ‬الثنائي‭ ‬مباراتهما‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬12‭ ‬وثماني‭ ‬دقائق‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭.‬

وبدا‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬بسرعة‭ ‬مستبعدا‭ ‬بعدما‭ ‬ارتكبت‭ ‬سبالينكا‭ ‬بطلة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬السهلة‭ ‬وخسرت‭ ‬لاعبة‭ ‬روسيا‭ ‬البيضاء‭ ‬المجموعة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بعد‭ ‬33‭ ‬دقيقة‭.‬

وقالت‭ ‬سبالينكا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ماذا‭ ‬فعلت،‭ ‬كنت‭ ‬أحاول‭ ‬فقط‭ ‬البقاء‭ ‬هادئة،‭ ‬ووضع‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭. ‬لعبت‭ (‬ألكسندروفا‭) ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬حقا‭ ‬تغيير‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬حقا‭ ‬لأنني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬وتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وخسرت‭ ‬سبالينكا‭ ‬إرسالها‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬متقدمة‭ ‬5‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الفاصلة،‭ ‬لكنها‭ ‬وجهت‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬ألكسندروفا‭ ‬المتراجعة‭ ‬بضربة‭ ‬خلفية‭ ‬ناجحة‭ ‬لإسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬حولها‭.‬

وقالت‭ ‬سبالينكا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‮»‬‭.‬