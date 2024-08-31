ميلان بلا فوز بعد 3 مراحل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما(أ ف ب) بقي ميلان بلا أي فوز بعد ثلاث مراحل على انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه لاتسيو 2-2 يوم أمس، وسبق لميلان أن تعادل مع تورينو 2-2 في المرحلة الأولى قبل أن يسقط أمام بارما 1-2.
افتتح ميلان التسجيل مبكرا بعد مرور دقيقتين فقط عندما رفع الأميركي كريستيان بوليسيك ركلة ركنية ليتابعها المدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش برأسه داخل الشباك.
ونجح لاتسيو في إدراك التعادل عبر الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس مستغلا تمريرة عرضية من الظهير الأيسر البرتغالي نونو تافاريش (62).
وسرعان ما تقدم لاتسيو بعدها بخمس دقائق عبر السنغالي بولاي ديا اثر تمريرة جديدة من تافاريش (66).
اضطر فونسيكا إلى اشراك الثنائي لياو وهرنانديز ونجح الأول في تسجيل هدف التعادل بتمريرة من الثاني بعد دقيقة واحدة من نزولهما واطلق كرة قوية عانقت شباك فريق العاصمة (72)، وأنقذ حارس منتخب فرنسا مايك مانيان فريقه ميلان من هدف أكيد عندما تصدى ببراعة لمحاولة ماتيا زاكانيي (80).
وقلب نابولي الطاولة على بارما بالفوز عليه 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع مستغلا طرد حارس مرمى الأخير الياباني زيون سوزوكي قبل نهاية المباراة بربع ساعة، تقدم بارما عن طريق الفرنسي أنجي بوني بعد مرور 19 دقيقة من ركلة جزاء.
وعانى نابولي الأمرّين لإدراك التعادل الى أن تمكن من ذلك بواسطة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الوافد الجديد (90+2).
ولم يكتف نابولي بنقطة لأن الكاميروني أندريه فرانك زامبو انغيسا سجل له هدف الفوز في الدقيقة 90+6 مانحا فريقه النقاط الثلاث.
وفاز ليتشي المنقوص على ضيفه كالياري بهدف دون رد سجله المونتنيغري نيكولا كرستوفيتش (26) فيما طرد زميله الدنماركي باتريك دورغو (45+1)، وتعادل بولونيا مع إمبولي 1-1. سجّل للأول جيوفاني فابيان (2) وللثاني الغاني إيمانويل جياسي (3).
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