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ميلان بلا فوز بعد 3 مراحل

8/31/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬بقي‭ ‬ميلان‭ ‬بلا‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬لاتسيو‭ ‬2‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وسبق‭ ‬لميلان‭ ‬أن‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬تورينو‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬أمام‭ ‬بارما‭ ‬1‭-‬2‭.‬

افتتح‭ ‬ميلان‭ ‬التسجيل‭ ‬مبكرا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬دقيقتين‭ ‬فقط‭ ‬عندما‭ ‬رفع‭ ‬الأميركي‭ ‬كريستيان‭ ‬بوليسيك‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬ليتابعها‭ ‬المدافع‭ ‬الصربي‭ ‬ستراهينيا‭ ‬بافلوفيتش‭ ‬برأسه‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭.‬

ونجح‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فالنتين‭ ‬كاستيلانوس‭ ‬مستغلا‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬تافاريش‭ (‬62‭).‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬لاتسيو‭ ‬بعدها‭ ‬بخمس‭ ‬دقائق‭ ‬عبر‭ ‬السنغالي‭ ‬بولاي‭ ‬ديا‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬تافاريش‭ (‬66‭).‬

اضطر‭ ‬فونسيكا‭ ‬إلى‭ ‬اشراك‭ ‬الثنائي‭ ‬لياو‭ ‬وهرنانديز‭ ‬ونجح‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬بتمريرة‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬نزولهما‭ ‬واطلق‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬عانقت‭ ‬شباك‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ (‬72‭)‬،‭ ‬وأنقذ‭ ‬حارس‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬مايك‭ ‬مانيان‭ ‬فريقه‭ ‬ميلان‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬أكيد‭ ‬عندما‭ ‬تصدى‭ ‬ببراعة‭ ‬لمحاولة‭ ‬ماتيا‭ ‬زاكانيي‭ (‬80‭).‬

وقلب‭ ‬نابولي‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬بارما‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬مستغلا‭ ‬طرد‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الأخير‭ ‬الياباني‭ ‬زيون‭ ‬سوزوكي‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بربع‭ ‬ساعة،‭ ‬تقدم‭ ‬بارما‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنجي‭ ‬بوني‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬19‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وعانى‭ ‬نابولي‭ ‬الأمرّين‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بواسطة‭ ‬المهاجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ (‬90+2‭).‬

ولم‭ ‬يكتف‭ ‬نابولي‭ ‬بنقطة‭ ‬لأن‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬فرانك‭ ‬زامبو‭ ‬انغيسا‭ ‬سجل‭ ‬له‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬90‭+‬6‭ ‬مانحا‭ ‬فريقه‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭. ‬

وفاز‭ ‬ليتشي‭ ‬المنقوص‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬كالياري‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬سجله‭ ‬المونتنيغري‭ ‬نيكولا‭ ‬كرستوفيتش‭ (‬26‭) ‬فيما‭ ‬طرد‭ ‬زميله‭ ‬الدنماركي‭ ‬باتريك‭ ‬دورغو‭ (‬45+1‭)‬،‭ ‬وتعادل‭ ‬بولونيا‭ ‬مع‭ ‬إمبولي‭ ‬1‭-‬1‭. ‬سجّل‭ ‬للأول‭ ‬جيوفاني‭ ‬فابيان‭ (‬2‭) ‬وللثاني‭ ‬الغاني‭ ‬إيمانويل‭ ‬جياسي‭ (‬3‭). ‬

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