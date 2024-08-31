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الأهلي يتعاقد مع إيفان توني

8/31/2024 7:21:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬برنتفورد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إيفان‭ ‬توني‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬النادي‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬النادي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أرفقها‭ ‬بصورة‭ ‬للاعب‭ ‬يحمل‭ ‬قميص‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬إيفان‭ ‬توني‭ ‬أهلاوي‭ ‬حتى‭ ‬2028‭. ‬أهلا‭ ‬توني‮»‬‭. ‬وخاض‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬141‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬برنتفورد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬سجّل‭ ‬خلالها‭ ‬72‭ ‬هدفا‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭ ‬فرانك‭ ‬مدرب‭ ‬برينتفورد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سروري‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬إيفان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سجل‭ ‬كمعدل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراتين،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬توني‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

وسينضم‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬أمثال‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬فيرمينو،‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬والحارس‭ ‬السنغالي‭ ‬إدوار‭ ‬مندي‭.‬

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