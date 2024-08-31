الأهلي يتعاقد مع إيفان توني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (أ ف ب): تعاقد نادي الأهلي السعودي مع مهاجم برنتفورد الإنجليزي إيفان توني في عقد يمتد حتى عام 2028، وفقا لما أعلنه النادي فجر أمس السبت. وجاء في بيان النادي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقا) أرفقها بصورة للاعب يحمل قميص النادي «إيفان توني أهلاوي حتى 2028. أهلا توني». وخاض الدولي الإنجليزي 141 مباراة مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي سجّل خلالها 72 هدفا.
وقال توماس فرانك مدرب برينتفورد «لقد كان من دواعي سروري العمل مع إيفان على مدار السنوات الأربع الماضية». وتابع «لقد سجل كمعدل أكثر من هدف واحد في كل مباراتين، وهو رقم لا يصدق». وكان توني جزءا من المنتخب الإنجليزي الذي بلغ نهائي كأس أوروبا 2024 في ألمانيا في يوليو الماضي.
وسينضم ابن الـ 28 عاما الى عدد من نجوم الدوري الانجليزي السابقين في نادي الأهلي أمثال البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوار مندي.
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