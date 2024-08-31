أرسنال يتعاقد مع الحارس نيتو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬أرسنال‭ ‬مع‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيتو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭.‬

وسيكون‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬بديلا‭ ‬للحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬الإسباني‭ ‬دافيد‭ ‬رايا،‭ ‬بعد‭ ‬سماح‭ ‬أرسنال‭ ‬لحارسه‭ ‬الثاني‭ ‬الدولي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬آرون‭ ‬رامسدايل‭ ‬بالالتحاق‭ ‬بساوثمبتون‭.‬

وقال‭ ‬نيتو‭ ‬في‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬أحقق‭ ‬أحد‭ ‬أحلام‭ ‬حياتي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬مشجعي‭ ‬أرسنال،‭ ‬أود‭ ‬فقط‭ ‬القول‭ (‬أنا‭ ‬مشجع‭ ‬آخر‭ ‬هنا‭). ‬تحقق‭ ‬حلمي،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬حقا‭. ‬سأبذل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬لمنح‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬لأرسنال‮»‬‭.‬

ودافع‭ ‬نيتو‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬بورنموث‭ ‬في‭ ‬63‭ ‬مباراة‭ ‬منذ‭ ‬الالتحاق‭ ‬به‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬وعُيّن‭ ‬قائدا‭ ‬للفريق‭ ‬بعد‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬انضمامه‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أصبح‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬مهددا‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كيبا‭ ‬أريسابالاغا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬إلى‭ ‬بورنموث‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬