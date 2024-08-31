الريال يستهل دفاعه بمواجهة شتوتغارت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يستهل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ (‬15‭ ‬مرة‭)‬،‭ ‬مشوار‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني،‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬قرعة‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للمسابقة‭ ‬بمشاركة‭ ‬36‭ ‬فريقا‭ ‬بحيث‭ ‬يخوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬أربع‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وأربع‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬17‭ ‬سبتمبر،‭ ‬يلتقي‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬سيواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬فيما‭ ‬يشهد‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬مواجهة‭ ‬إيطالية‭ ‬إنجليزية‭ ‬ثالثة‭ ‬بين‭ ‬أتالانتا،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وأرسنال‭.‬

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬سيستضيف‭ ‬أرسنال‭ ‬فريق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي،‭ ‬وفي‭ ‬الجولة‭ ‬التالية‭ ‬يلعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬سيواجه‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬منافسه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬للمدرب‭ ‬الحالي‭ ‬للفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك،‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬عام‭ .‬2020

وستشهد‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬15‭ ‬مرة،‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬وهي‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬أنجح‭ ‬فريقين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة،‭ ‬فيما‭ ‬سيعود‭ ‬الإسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬مدرب‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬إلى‭ ‬ليفربول‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬وتوج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬عام‭ ‬2005‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المواجهات‭ ‬سيلتقي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فيما‭ ‬سيواجه‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭.‬

وستنتهي‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬بإقامة‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ (‬18‭ ‬مباراة‭) ‬يوم‭ ‬29‭ ‬يناير،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬ستاد‭ ‬بريست‭ ‬الفرنسي،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬برشلونة‭ ‬فريق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭.‬

ويصعد‭ ‬أول‭ ‬ثماني‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬مباشرة،‭ ‬فيما‭ ‬ستلعب‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬التاسع‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬مباريات‭ ‬فاصلة‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا،‭ ‬فيما‭ ‬ستقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭.‬