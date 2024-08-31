دق الـجـرس:اليوم.. عودة الهيئات التعليمية والإدارية إلى المدارس والطلبة الأربعاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
المدارس تستعد لاستقبال أولياء الأمور للأيام التعريفية غدا وبعد غد
المعلمون والمعلمات: متحمسون للعام الدراسي الجديد
فرحة من القلب لاستقبال الطلبة في رحلة جديدة نحو النجاح والتفوق
استعدادات وزارية ضخمة لتحسين بيئة التعليم وضمان تجربة تعليمية آمنة للطلاب
تستقبل اليوم المدارس الحكومية أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية لبدء العام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد أن أتمت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لمتابعة جاهزية المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى لاستقبال الطلاب والطالبات المقررة يوم الأربعاء القادم. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإقامة يوم تعريفي في جميع المدارس الحكومية لأولياء الأمور فإن وزارة التربية والتعليم شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه، بحيث تستضيف المدارس الحكومية الطلبة وأولياء أمورهم يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين لتاريخ 2 و3 سبتمبر الجاري.
وستتضمن الأيام التعريفية استقبال أولياء الأمور من قبل أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية، وتقديم الشروحات اللازمة لهم عن أهم محطات العام الدراسي، والتعريف بالمدارس وأنظمتها، بالإضافة إلى تسلم الملف التعريفي الخاص بكل طالب، بما يتضمنه من محتويات مفيدة ومعلومات مهمة وقسائم مشتريات وعروض تسهم في إعانة أولياء الأمور على الوفاء بمتطلبات اللوازم المدرسية.
مع بدء العام الدراسي الجديد أشاد عدد من المعلمين والمعلمات من منتسبي وزارة التربية والتعليم بالدعم الذي تحظى به المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، منوهين بتوجيهات سموه بإقامة الأيام التعريفية بكل المدارس الحكومية في المملكة لأولياء الأمور.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» إن هذه الخطوة لها فوائد عدة على رأسها تعزيز التواصل بين البيت والمدرسة لتوفير بيئة تعليمية تربوية زاهرة، مؤكدين استعدادهم لاستقبال العام الجديد برحابة وبخطط واستراتيجيات تعليمية فاعلة وشددوا على أن طلبة مملكة البحرين في أيادٍ أمينة وسيحظون بحقهم في التعليم من قبل كوادر معطاءة ومخلصة.
بدورها قالت المعلمة «حوراء الصباغ» سعيدة بعودة المدارس وشعوري بمزيج من الحماس والتفاؤل واستحضرنا في فترة الاجازة الصيفية بعض الاستراتيجيات والخطط المتطورة لضمان تجربة تعليمية مثمرة لطلبة.
وتابعت «الصباغ» بلا شك الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم تعكس التزاماً حقيقياً بتحسين بيئة التعليم وضمان سلامة الطلاب وبالتأكيد ستساعدنا في تقديم تجربة تعليمية متميزة، وسنكون معاً في رحلة جديدة نحو النجاح والتفوق.
ووصفت العودة إلى الفصول الدراسية بأنها تعني العودة إلى التواصل الإنساني، إلى اللحظات التي نشارك فيها المعرفة والإلهام ورؤية الطالبات يعودون بشغف للتعلم يغمرني بالسعادة، وأتطلع إلى خلق أجواء تعليمية مشجعة ومليئة بالابتكار.
وأَضافت الصباغ من وجهة نظري كمعلمة يسهم اليوم التعريفي في تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، حيث يمكن للأهل طرح الأسئلة والاستفسارات قبل الانخراط في الدراسة، كما سيتعرف ولي الأمر على أهم الأمور والمتطلبات في المرحلة الدراسية التي يقبل عليها الطالب، مما يساعده في دعم أبنائه بشكل أفضل ويشجع أولياء الأمور على الانخراط في الأنشطة المدرسية، مما يخلق مجتمعاً مدرسياً متماسكاً يدعم الطلاب ويعزز من شعورهم بالانتماء.
وبدورها عبرت المعلمة «فجر الرومي» قائلة: ليس باستطاعة الكلمات شرح شعوري فإنني اشعر بالحماس والاشتياق لطلبتي ونحن اليوم على اتم الاستعداد لاستقبالهم بقلوب مفتوحة وابتسامات ملؤها العطف والحنان.
وحول مصدر الشغف أجابت الرومي أن الاستعدادات الوزارية الضخمة والقرارات التي تصب في مصلحة الطالب والمعلم تشعلنا حماسة وتمدنا بالطاقة للانطلاق في هذا العام الدراسي الجديد.
وتابعت نحن على أتم الاستعدادات لاستقبال أولياء الأمور ونسعى إلى تزويدهم بالمعطيات المطلوبة ضمن فعاليات اليوم التعريفي ونحن مستعدون لإمدادهم بأنشطة هذا اليوم المهم واستقبال طلبتنا بالهدايا الرمزية والأحضان التي تزرع شعور الفرح لديهم والراحة لدى أولياء أمورهم.
ومن جهتها قالت المعلمة «ابتسام حامد» مع كل بداية عام دراسي جديد استشعر دور المعلم العظيم في رحلة صناعة العقول وغرس القيم في نفوس الطلبة وأهمية رسالة المعلم التربوية والتعليمية والتأثير النافع الإيجابي للمجتمع واحرص على تقديم المعرفة.
وأشادت بأهمية اليوم التعريفي لما له من أثر إيجابي في سيرورة العملية التعليمية لافتة الى أهميته اليوم التعريفي في تسليط الضوء على ما تقدمه المدرسة من شرح حول أهم محطات العام الدراسي الجديد.
وتابعت ابتسام حامد أن مبادرة اليوم التعريفي نستفيد منها نحن المعلمون أيضا من جانب التعرف على أولياء الأمور وتوطيد العلاقة بين المعلم والطالب فهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف العام وشراكة ضرورية بين المدرسة وأولياء الأمور نستطيع من خلالها النمو في العملية التعليمية والتربوية أكثر فأكثر.
ومن جهته قال المعلم «يوسف البستكي» يعد اليوم التعريفي والعودة الى المدارس حديث الساعة في مملكة البحرين ونحن اليوم على اتم الاستعداد لاستقبال الطلبة وذويهم في اليوم التعريفي.
وتابع البستكي «العودة للمدارس ليست فقط بمثابة عودة بل انما هي فرحة من القلب فالمدرسة هي البيت الثاني والمنزل الذي يحتضننا كافة، المدرسة أقرب ما يمكنني أن أوصفها بالأم الحنون لاحتضاننا وتربية وتنشئة جيل سامٍ ونستعد لهذا من خلال اعداد الانشطة التعليمية الخفيفة، الألعاب التعليمية التي تضفي جوا من البهجة على قلوب الطلاب وتجعلهم متحمسين للدراسة، نتحدث فيما قمنا به خلال الاجازة، نشاهد بعض المقاطع التعلمية ونتناقش فيها، نتذكر بعض ما تعلمناه سابقا.
ومن جانبه عبر المعلم «جابر الجبري» قائلا نشعر نحن المعلمين بالحماس مع بدء العودة للمدارس في هذا العام وبالأخص مع اهتمام وزارة التربية والتعليم والاستعدادات الوزارية الضخمة التي تعكس التزامًا كبيرًا تجاه تحسين بيئة التعليم وضمان تجربة تعليمية آمنة ومثمرة للطلاب.
وأضاف «الجبري» نستعد كمعلمين في كل عام لتهيئة الطلاب نفسيا ومعنويا عن طريق اعداد جلسات توجيهية، وتحضير أنشطة ترفيهية وتعليمية تزيد من حماسهم للعودة. كما تم تجهيز الفصول الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية لضمان بيئة تعليمية ملائمة.
ويرى «الجبري» ان اليوم التعريفي بات ضروريا كونه يمنح الطلاب وأولياء الامور الفرصة للتعرف على بيئتهم الدراسية الجديدة بشكل أعمق، والتفاعل مع المعلمين وزملائهم، مما يسهل على الطلاب والمعلمين التأقلم والاندماج بسرعة أكبر في الروتين المدرسي وتخفيف التوتر والقلق المصاحبين للعودة.
ويتفق معه المعلم «محمد الصائغ» ويقول يرافقنا شعور الفرح والحماس في كل عام مع بدء العودة إلى الحياة المدرسية فكل عام هو بداية جديدة مليئة بالتحديات والفرص الزاخرة بتقديم ما هو أفضل للطلاب وارى ان مبادرة اليوم التعريفي تلعب دورًا حيويًا في منح الطلاب فرصة للتعرف على المعلمين وزملائهم مما يساعد هذا اليوم في تقليل القلق المرتبط بالعودة إلى المدرسة، ويعزز شعور الراحة والثقة في بيئتهم الجديدة ويجعل تجربة التعلم أكثر سلاسة وإيجابية.
وتابع الصائغ كذلك أيضا بالنسبة لنا نحن المعلمين، حيث يمكننا اليوم التعريفي من بدء بناء جسور التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور منذ اليوم الأول، مما يسهم في تحقيق أهداف التعلم وتهيئة بيئة تعليمية مثمرة.
في حين قالت المعلمة «فاطمة عبد علي» نحن اليوم نشهد تشجيعًا كبيرًا وسعيًا حثيثًا نحو العِلم وتحقيق المعارف في ظلّ الاستعدادات الضّخمة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم مما يجعلنا نشعر بالسرور والاستعداد الأمثل لاستقبال وتهيئة الطلبة وأولياء الأمور.
وحول أبرز الاستعدادات تجيب فاطمة «لعل أبرز ما يجب ان يحرص عليه المعلم هو الاستعداد لتهيئة الطلبة لاستقبال العام الجديد، حيث لم تخل الإجازة من اطّلاعاتٍ وقراءاتٍ في تجارب أولي الخِبرة، بالإضافةِ إلى حضور الورش الخارجية لكسب المزيد من الخبرة والكفاءة بالإضافةِ إلى إعداد الأنشطة التعليمية المبتكرة والهدايا الرمزية لتوزيعها في اليوم الأوَّل.
وأَضافت تعد بادرة اليوم التعريفي خُطوةٌ رائعة، إذ سيكون هذا اليوم بمثابة حلقة وَصلٍ بين البيئة المدرسيَّة ووليّ الأمر، فإنَّ اليوم التَّعريفيّ يومٌ مُهمٌّ للهيئة التَّعليميَّة بما ستُقدِّمه من شروحاتٍ وأفكار، ومهمٌّ أيضًا لوليّ الأمر بما سيستلم وما سيتلقّى من معلومات. فلا بدَّ للمعلِّم ولوليّ الأمر من الاستفادة من هذا اليوم بالشَّكل الأمثل بما يصبّ في مصلحة الطّالب ويرتقي بمستواه الأكاديمي.
وبدورها قالت المعلمة «أمينة أحمد» نستعد في كل عام لاستقبال الطلبة بكل حماسة الى المدرسة والتي نعتبرها البيت الثاني للطالب من خلال الإعداد الجيد والتحضير المسبق واكتساب مهارات جديدة وكذلك الاطلاع على المناهج وإعداد الأنشطة التعليمية.
وتابعت يعد اليوم التعريفي محطة مهمة لأولياء الامور بحيث يضع رؤية واضحة بتعريفهم بالمدرسة ومرافقها وخططهم التعليمية وهي مبادرة فاعلة تساهم في تسهيل انخراط الطلبة في الجو التعليمي منذ اليوم الأول.ومن جانبها أكدت «غادة إبراهيم» منسقة قسم التوحد على استعدادها على قدم وساق لاستقبال الطلبة ولقاء أولياء الأمور في اليوم التعريفي عن طريق تفعيل برامج مختلفة من مسابقات وهدايا وألعاب تنمي فيهم رغبة الاستمتاع لبدء العام الدراسي الجديد.
وأضافت ان اليوم التعريفي مهم جداً فهو حلقة الوصل التي تسهم في تعزيز العملية التعليمية من خلال العمل يدا بيد مع أولياء الأمور في سبيل مصلحة الطالب.
وأكد المعلم سلطان إبراهيم أن اليوم التعريفي مهم لتقوية الرابط التعليمي والتربوي ما ينعكس على ارتقاء أداء الطلبة وارتفاع نسب الاتقان والانجاز لديهم فوجود أولياء الأمور يشكل رابطا قويا بين دائرة البيت والمؤسسات التربوية.
وأكد المعلم راشد جاسم الدور المحوري الكبير التي تقوم به وزارة التربية والتعليم في استحداث وتطوير العديد من الخدمات التي تصب في مصلحة الطلاب وتساعد في تيسير العملية التعليمية ما يشجع المعلمين على العطاء والإبداع في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أهمية اليوم التعريفي لكونه يُعزز العلاقة بين البيت والمدرسة من حيث التواصل والتعاون، ويرى ان هذه الخطوة ركيزة أساسية لتمهيد عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بحماس عالٍ وجاهزية تامة، ما يعود بالنفع على سير انطلاق العملية التعليمية بصورة انسيابية وفعالة.
وقال المعلم أصيل عبدالغني: سعيد بالعودة إلى العام الدراسي الجديد الذي نؤدي من خلاله واجبنا الوطني في إنشاء جيل واع متمكن في مختلف العلوم، وحمل الأمانة في سبيل رفعة الوطن، فكلنا له جنود، سواء بالسيف أو بالقلم. وتابع أصيل أن مبادرة اليوم التعريفي لها أهمية بالغة للربط والتواصل والتعاون بين الأسرة والطالب والمدرسة، فمن خلال هذا اليوم يتهيأ الجميع في سبيل إيجاد كل وسائل التعليم المناسبة للطالب على اختلاف كل مرحلة، ومعرفة كل طالب ما له وما عليه، وما يجب توافره فيه مع بداية أول يوم دراسي، فيكون مستعدًا منذ اليوم الأول، وهذا ما يساعدنا نحن كمعلمين في السير بحسب الخطة الزمنية المدرجة.
وذكرت المعلمة آمنة العطاوي أن اليوم التعريفي ممتع بالنسبة لنا نحن المعلمين وجذاب للطلبة من خلال تعريفهم بالبيئة المدرسية وتحفيزهم بالعبارات التشجيعية والتواصل مع ذويهم.
وتابعت العطاوي: يسهم اليوم التعريفي في تنشئة قاعدة أساسية قوية بين المدرسة وأولياء الأمور والطالب، حيث يمنح اليوم التعريفي أولياء الأمور فكرة واضحة عن سيرورة العام الدراسي، ما يزيد من حماسهم وتشجيعهم وينمي الشعور بالمسؤولية المتبادلة ويحفز على التعاون والعمل الجماعي.
وعبرت المعلمة زينب سعيد بحماسة وقالت: «متحمسون لبدء هذا العام الدراسي الجديد، وهدفي كمعلمة تنشئة جيل جديد قادر على النهوض ببلاده بكفاءة، وبناء عليه انخرطت في دورات تدريبية في يوليو المنصرم، للإلمام بأفضل الممارسات التربوية والتعليمية، وحرصت على بلورة طرائق وأساليب توظيف الذكاء الاصطناعي والميتافيرس واستثمار التقنية الحديثة في التعليم، وتوظيف طاقات ومواهب الطلبة في تعزيز الأنشطة الصفية واللاصفية، فأنا أؤمن بأن التغيير والاستعداد يبدأ أيضا من المعلم. وتابعت زينب: يرسم اليوم التعريفي صورة مثلى تعكس التكاتف بين الأطراف كافة في ظل روح الأسرة البحرينية الواحدة؛ وهو ما يسهم في خلق قاعدة طلابية متميزة يعوّل عليها لنماء الوطن ورفعته وضمان ازدهاره.
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