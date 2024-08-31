أعضاء مجلس إدارة ((البحرين الوطني)) يقدمون جلسة لطلاب برنامج ((EVOLVE))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم بنك البحرين الوطني مؤخراً جلسة تفاعلية للمشاركين في برنامج التدريب الصيفي «
EVOLVE »، قدمها كلُ من يوسف علي رضا نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والشيخ راشد بن سلمان آل خليفة عضو مجلس الإدارة.
وخلال الجلسة، تحدث أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عن مسيرتهم العملية، حيث سلطوا الضوء على المعالم والخبرات الرئيسية التي شكلت حياتهم المهنية. وتضمنت الجلسة مشاركتهم لرؤى قيّمة ألهمت الحضور حول مستقبل القطاع والمهن المحتملة فيه. كما تم فتح المجال أمام الطلبة لطرح الأسئلة المتعلقة بمواضيع مختلفة، وذلك لتوسيع مداركهم وتعزيز فهمهم للقطاع على نحو أعمق.
وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت سارة عبد العزيز جمال، رئيس تنفيذي للمجموعة – الموارد البشرية لدى مجموعة بنك البحرين الوطني: «نثمن الإسهامات القيمة التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة الأفاضل لبرنامج « EVOLVE »، وممتنون للغاية لمبادرتهم بالتفاعل المباشر مع المتدربين، ما أثمر حصول المشاركين على تجربة فريدة وبناءًة ستضفي بلا شك قيمة بارزة في مسيرتهم المهنية المقبلة. ونحن نفخر بكوننا من أوائل البنوك البحرينية التي تبادر بتنظيم مثل هذه الجلسات التفاعلية، وهو ما ينبثق من التزامنا الدائم باحتضان وتمكين وتأهيل الجيل القادم من المهنيين والقادة من ذوي الكفاءات الواعدة في القطاع المصرفي».
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