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أعضاء مجلس إدارة ((البحرين الوطني)) يقدمون جلسة لطلاب برنامج ((EVOLVE))

8/31/2024 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مؤخراً‭ ‬جلسة‭ ‬تفاعلية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي‭ ‬‮«‬ EVOLVE ‮»‬،‭ ‬قدمها‭ ‬كلُ‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك،‭ ‬والشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة،‭ ‬تحدث‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬مسيرتهم‭ ‬العملية،‭ ‬حيث‭ ‬سلطوا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المعالم‭ ‬والخبرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭. ‬وتضمنت‭ ‬الجلسة‭ ‬مشاركتهم‭ ‬لرؤى‭ ‬قيّمة‭ ‬ألهمت‭ ‬الحضور‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬والمهن‭ ‬المحتملة‭ ‬فيه‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الطلبة‭ ‬لطرح‭ ‬الأسئلة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمواضيع‭ ‬مختلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوسيع‭ ‬مداركهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬فهمهم‭ ‬للقطاع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أعمق‭. ‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬سارة‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬جمال،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬الإسهامات‭ ‬القيمة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الأفاضل‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬ EVOLVE ‮»‬،‭ ‬وممتنون‭ ‬للغاية‭ ‬لمبادرتهم‭ ‬بالتفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬المتدربين،‭ ‬ما‭ ‬أثمر‭ ‬حصول‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬وبناءًة‭ ‬ستضفي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬قيمة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬المقبلة‭. ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬بكوننا‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬البنوك‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تبادر‭ ‬بتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬التفاعلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينبثق‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬باحتضان‭ ‬وتمكين‭ ‬وتأهيل‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬والقادة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءات‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‮»‬‭.‬

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