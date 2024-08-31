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الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

8/31/2024 3:13:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت آلياتها العسكرية في شارع "البنوك" المؤدي إلى قصر هشام، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

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