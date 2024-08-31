الاحتلال يقتحم مدينة أريحا

الاحتلال يقتحم مدينة أريحا
التاريخ
8/31/2024 3:13:28 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة أريحا.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت آلياتها العسكرية في شارع "البنوك" المؤدي إلى قصر هشام، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.
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